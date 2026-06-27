رسانه مصری: VAR مصر را در مقابل ایران نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا کار ایران برای صعود به مرحله حذفی به اما و اگر کشیده شود.

رسانه «الاهرام» مصر در این رابطه نوشت: تیم ملی ایران در دقایق پایانی مسابقه گلی را به ثمر رساند که به نظر می‌رسید نتیجه را ۲ بر یک به سود این تیم تغییر می‌دهد، اما داور برای بازبینی صحنه به کمک فناوری ویدئویی (VAR) مراجعه کرد.

پس از پایان بازبینی، داور گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد تا نتیجه بازی همچنان با تساوی ۱-۱ ادامه پیدا کند.

پیش از این، تیم ملی مصر در دقیقه پنجم توسط محمود صابر به گل اول دست یافت و سپس رامین رضاییان در دقیقه ۱۴ موفق شد گل تساوی ایران را به ثمر برساند.

در این مسابقه همچنین مصطفی شوبیر دروازه‌بان مصر موفق شد ضربه پنالتی مهدی طارمی را مهار کند. علاوه بر این، محمد عبدالمنعم در نیمه نخست دچار مصدومیت شد و از زمین بازی خارج شد. حسام حسن نیز در نیمه دوم چندین تغییر در ترکیب تیم خود برای افزایش طراوت خط حمله انجام داد.

تیم ملی مصر این دیدار را در حالی برگزار کرد که پیش از شروع آخرین دیدار مرحله گروهی، صعود خود به مرحله یک‌ شانزدهم نهایی را به طور رسمی قطعی کرده بود؛ این صعود با توجه به نتایج گروه هشتم رقم خورد. در نهایت نیز پس از مردود شدن گل ایران در وقت‌های تلف‌شده، نتیجه مسابقه با تساوی یک بر یک باقی ماند.