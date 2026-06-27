واکنش AFC به بازی ایران و مصر/ تساوی تلخ برای تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا تکلیف صعود ایران به مرحله حذفی این مسابقات به اما و اگر کشیده شود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در این رابطه نوشت: تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا سرنوشت صعود ایران به مرحله حذفی به نتایج سایر گروه‌ها گره بخورد.

تیم ملی ایران که در واپسین لحظات مسابقه با گل مردودشده خود تا آستانه کسب پیروزی پیش رفت، با قرار گرفتن در رده سوم گروه باید منتظر پایان دیدارهای سایر گروه‌ها بماند تا مشخص شود آیا به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی خواهد شد یا خیر.

در سوی مقابل، مصر برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد جواز حضور در مرحله حذفی جام جهانی را کسب کند و در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف استرالیا خواهد رفت.

مصری‌ها بازی را بسیار خوب آغاز کردند و در دقیقه پنجم، محمود صابر پس از آنکه علیرضا بیرانوند ضربه منحرف‌شده محمد صلاح را ناقص دفع کرد، از فاصله‌ای نزدیک دروازه ایران را باز کرد.

ایران در دقیقه نهم فرصت طلایی برای جبران نتیجه به دست آورد. مهدی طارمی پس از خطای محمد عبدالمنعم در محوطه جریمه صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما مصطفی شوبیر با مهار این ضربه مانع از گلزنی مهاجم ایران شد.

دقایقی بعد شوبیر بار دیگر درخشید و با واکنشی تماشایی ضربه میلاد محمدی را که به سمت گوشه دروازه می‌رفت مهار کرد، اما رامین رضاییان که سریع‌تر از همه به توپ برگشتی رسید، از زاویه‌ای بسیار بسته گل تساوی ایران را به ثمر رساند.

دروازه‌بان مصر که نیمه نخست نمایش درخشانی داشت، در واپسین لحظات این نیمه روی ارسال یک سانتر خروج اشتباهی انجام داد، اما شجاع خلیل‌زاده نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه سر او با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

در نیمه دوم، مصر برای دقایق طولانی مالکیت توپ را در اختیار داشت و با توجه به برتری بلژیک مقابل نیوزیلند در دیگر دیدار گروه G، با احتیاط بیشتری بازی را دنبال کرد.

ایران در دقایق پایانی تا آستانه کسب پیروزی پیش رفت؛ نتیجه‌ای که می‌توانست این تیم را به رتبه دوم گروه برساند. شجاع خلیل‌زاده در وقت‌های تلف‌شده موفق به گلزنی شد، اما این گل پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در ادامه نیز مصطفی شوبیر با مهار ضربه سعید عزت‌اللهی، مانع از ثبت گل دوم ایران شد تا این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان برسد.