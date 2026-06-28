دریافت 4 MB کد مطلب 6873015 https://mehrnews.com/x3crzD ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ کد مطلب 6873015 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ تصاویری از رهبر شهید و پیشبینی ایشان دربارهٔ شهادت شهید صیاد شیرازی تصاویری از رهبر شهید انقلاب در ارتش و پیشبینی ایشان دربارهٔ شهادت شهید صیاد شیرازی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط اجرای برنامههای فرهنگی در دستور کار ستاد تشییع قائد امت در همدان وقتی تشییع نصرالله، مرثیهای برای رهبر شهید هم میشود با «موشکبارون»، قدرت بازدارندگی ایران را برای نوجوانان بازنمایی کردیم آخرین تمهیدات هلالاحمر تهران برای پوشش امدادی مراسم تشییع قائد شهید برچسبها شهید صیاد شیرازی انقلاب اسلامی ایران رهبر شهید
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