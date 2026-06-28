به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر یکشنبه در نشست کمیته فرهنگی مراسم تشییع پیکر «قائد شهید امت» با تاکید بر لزوم هماهنگی حداکثری دستگاه‌ها اظهار کرد: این ستاد با محوریت برنامه‌های فرهنگی و هنری، تلاش دارد تا ضمن پاسداشت مقام شامخ شهید، فضای معنوی و بصیرتی مراسم را به نحو احسن مدیریت کند.

وی با بیان اینکه ۱۵ دستگاه فرهنگی در اجرای این برنامه‌ها مشارکت دارند، افزود: برپایی نمایشگاه کتاب با محوریت آثار «رهبر شهید» و کتب تقریظ‌شده، انتشار ویژه‌نامه «شبی با خورشید» و اجرای برنامه‌های میدانی نظیر مداحی، نقالی، نی‌نوازی، خوشنویسی، نمایش خیابانی و تعزیه، از جمله برنامه‌های شاخصی است که توسط این اداره‌کل در ایام برگزاری مراسم تدارک دیده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر اهمیت ثبت و ماندگارسازی این رویداد تاریخی خاطرنشان کرد: علاوه بر فعالیت‌های اجرایی، دعوت از عکاسان خبری، تشویق مردم به شرکت در پویش‌های محتوایی و ایجاد آرشیوی جامع از تصاویر، مستندات و روایات این مراسم، از اولویت‌های این کمیته است تا آیندگان بتوانند از این گنجینه‌ی فرهنگی بهره‌مند شوند.

اعزام هماهنگ خبرنگاران همدانی به کانون‌های اصلی مراسم

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان در ادامه به تبیین تمهیدات رسانه‌ای پرداخت و گفت: به‌منظور بازتاب دقیق و منسجم این حماسه ملی، پوشش رسانه‌ای در سه قالب خبر، عکس و روایت‌نگاری برنامه‌ریزی شده است.

رضا زنداسرار از اعزام هماهنگ خبرنگاران و عکاسان خبری استان به شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس خبر داد و افزود: با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های رسانه‌ای، جلسات هم‌اندیشی با مدیران مسئول رسانه‌ها و نشست‌های خبری برای تبیین ابعاد این رویداد برگزار خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: تسهیل شرایط فعالیت اصحاب رسانه، از جمله اختصاص مکان‌های ویژه برای استقرار عکاسان و خبرنگاران در مبادی حضور مردم در همدان، پیگیری اسکان تیم‌های اعزامی و صدور کارت‌های شناسایی ویژه، از محورهای اصلی مورد پیگیری این نهاد است تا پوشش خبری این رویداد در بالاترین سطح کیفی انجام شود.