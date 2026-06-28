به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلالاحمر در ساختمان ستادی هلالاحمر استان تهران حاضر و با سرپرست و شورای معاونان این جمعیت گفتوگو و آخرین تمهیدات لازم برای پوشش گسترده امدادی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را تشریح کرد.
افشار در این خصوص اظهار کرد: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی یک تجمع انبوه است و حفظ سلامت عزاداران، یک مأموریت مهم برای عوامل جمعیت هلالاحمر محسوب میشود.
وی ادامه داد: هنر ما در جمعیت هلالاحمر پیشگیری از مخاطرات است و باید برای پوشش امدادی این مراسم در آمادگی کامل بوده و تلاش کنیم که عزاداران با مخاطرات مربوط به تجمعات انبوه مواجه نشوند.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: نقاط خطرپذیر باید مشخص شود تا بتوانیم بهترین خدمات را به هموطنان ارائه کنیم.
در ادامه دکتر اصفهانی، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان تهران گزارشی از تمهیدات این جمعیت برای پوشش مراسم، ازجمله تعداد نیروهای عملیاتی، تعداد خودروهای امدادی و نیروهای سحر هلالاحمر استان تهران جهت ارائه خدمات بهتر به هموطنان، ارائه کرد.
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