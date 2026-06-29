دریافت 5 MB کد مطلب 6874216 https://mehrnews.com/x3cs58 ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷ کد مطلب 6874216 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷ فیلم لحظه تخریب کامل یک روستا در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در لبنان؛ ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی یک روستا را به صورت کامل در جنوب لبنان تخریب کرد. کپی شد مطالب مرتبط رسانه صهیونیست: اوضاع تلآویو بسیار بسیار بد است رسانه های صهیونیست: ارتش اسرائیل قصد عقبنشینی از لبنان را ندارد برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی لبنان نقض آتش بس
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