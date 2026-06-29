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کد مطلب 6874216
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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

فیلم لحظه تخریب کامل یک روستا در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی

فیلم لحظه تخریب کامل یک روستا در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی

در ادامه نقض آتش بس در لبنان؛ ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی یک روستا را به صورت کامل در جنوب لبنان تخریب کرد.

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 14
      پاسخ
      این کارها درست نیست چرا اینکارو کردن

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