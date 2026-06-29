به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابعی در ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد که ارتش تاکنون هیچ دستوری برای عقبنشینی از هیچ منطقهای در لبنان دریافت نکرده است.
هاآرتص افزود که ارتش اسرائیل در زوطر غربی مستقر نیست، این در حالی است که نهادهای سیاسی و نظامی، عقبنشینی از آن را به عنوان بخشی از تعهدات توافق چارچوب مطرح میکنند.
ارتش رژیم صهیونیستی با طرح «کار در مناطق آزمایشی»، سعی در تحمیل یک واقعیت امنیتی جدید در جنوب لبنان دارد که به آن اجازه میدهد از مناطقی که اشغال کرده است، عقبنشینی نکند.
همچنین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که توافق بین لبنان و رژیم اسرائیل با یک پیوست امنیتی همراه است که محرمانه باقی مانده است. این کانال میافزاید که دلیل اصلی عدم اعلام محتوای آن به درخواست صریح دولت لبنان بازمیگردد.
کانال ۱۴ نیز گزارش داد که پس از امضای توافق با لبنان، نهاد امنیتی و نظامی در رژیم صهیونیستی برای یک دوره اشغالگری در لبنان که سالها به طول میانجامد، آماده میشود.
طرح ادعای «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان چیزی جز تلاش تل آویو برای القای وجود هماهنگی با ارتش لبنان برای خلع سلاح حزبالله نیست. این در حالی است که آمریکا روز جمعه اعلام کرد که به توافق چارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی دست یافته است.
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