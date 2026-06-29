به گزارش خبرگزاری مهر، وبسایت صهیونیستی زمان با اشاره به امضای توافق چهارچوب با لبنان به میانجیگری آمریکا نوشت: توافق با لبنان توهمی است که در چهره ما منفجر خواهد شد.
این رسانه صهیونیستی افزود که دولت آمریکا به شدت خواهان توافق بین رژیم صهیونیستی و لبنان بود تا فرصتی دیگر برای ترامپ برای اعلام جشن فراهم کند.
این گزارش با اشاره به توهمی خواندن توافق با لبنان افزود که این توافق شبیه صحبتهای ترامپ درباره برقراری هتلها و کازینوها در غزه یا ایران بدون سلاح هستهای و موشکهای بالستیک است.
وبسایت زمان اوضاع رژیم صهیونیستی را «بسیار بسیار بد» خواند و تصریح کرد که تلآویو چیزی به دست نیاورده است، زیرا توافقات تحت فشار واشنگتن انجام شد که از اوضاع خاورمیانه خسته شده است.
این گزارش صهیونیستی میافزاید که اسرائیل در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و واشنگتن توافقاتی را به تل آویو تحمیل کرده است که به اندازه کاغذی که روی آن نوشته شدهاند، ارزش ندارند.
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