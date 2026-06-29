به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز دوشنبه در شورای اطلاعرسانی لرستان، اظهار داشت: ستاد ملی برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید به ریاست معاون اول رئیسجمهور و دبیری وزارت کشور تشکیل شده و همزمان ستادهای متناظر در استانها نیز فعالیت خود را آغاز کردهاند.
حضور ۱۵۰۰ لرستانی در مراسم وداع با رهبر شهید
وی با بیان اینکه تأمین نظم و امنیت این مراسم از مهمترین اولویتها ست، گفت: تمامی تمهیدات امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای برگزاری آرام و باشکوه این رویداد تاریخی پیشبینی و به دستگاههای مسئول ابلاغ شده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به تشکیل ۱۲ کمیته تخصصی در ستاد استانی، گفت: این کمیتهها از ۲۴ خرداد فعالیت خود را آغاز کردهاند و تاکنون چندین جلسه هماهنگی برای برنامهریزی و اجرای مراسم برگزار کردهاند.
پورعلی از اختصاص سهمیه هزار و ۵۰۰ نفری برای اعزام زائران لرستانی به مراسم وداع خبر داد و افزود: این افراد در قالب ۴۰ دستگاه اتوبوس اعزام میشوند و تمامی مراحل ثبتنام، ساماندهی، اسکان و هماهنگیهای لازم انجام شده است.
قرارگاه رسانهای تشکیل شد
وی از پیشبینی برگزاری گسترده برنامههای فرهنگی و مردمی در سراسر استان طی روزهای ۱۳ تا ۱۸ خبر داد و گفت: ۲۱ برنامه پیشنهادی برای فرمانداران و دستگاههای فرهنگی تدوین شده که با استفاده از ظرفیت مساجد، هیئتهای مذهبی، بانوان، کودکان و نوجوانان، انجمنهای فرهنگی و هنری و دستگاههای اجرایی اجرا خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر نقش رسانهها در این رویداد، بیان داشت: شورای اطلاعرسانی استان مأموریت دارد با مدیریت روایت واحد رسانهای، برجستهسازی ابعاد شخصیتی و خدمات رهبر شهید، تولید محتوای فاخر و روایتمحور، پوشش گسترده آیینهای مردمی و مستندسازی این رویداد تاریخی را دنبال کند.
پورعلی، افزود: قرارگاه رسانهای استان با محوریت صداوسیما و مشارکت خبرگزاریها، رسانههای محلی و روابطعمومی دستگاههای اجرایی تشکیل میشود تا هماهنگی لازم در اطلاعرسانی، تولید محتوا و پوشش برنامهها ایجاد شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، گفت: راهاندازی پویشهای استانی، استفاده از هشتگ واحد، تولید کلیپ، گزارشهای تصویری و روایتهای مردمی از جمله برنامههایی است که برای افزایش همدلی اجتماعی و انعکاس حضور مردم در این ایام پیشبینی شده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: هدف از برنامههای اطلاعرسانی صرفاً پوشش آیینهای سوگواری نیست، بلکه باید پیام امید، وحدت، انسجام ملی، استمرار راه رهبر شهید و حضور پرشور مردم در تمامی تولیدات رسانهای برجسته شود.
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