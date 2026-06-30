دریافت 9 MB کد مطلب 6875619 https://mehrnews.com/x3csFM ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰ کد مطلب 6875619 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰ پیام آیتالله فاضل لنکرانی در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب پیام آیتالله فاضل لنکرانی در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط آیتالله فاضل لنکرانی:تشییع رهبرشهید باید باشکوهترین تشییع تاریخ باشد هیئتها باید جوانان را برای دفاع از دین و مقابله با دشمن آماده کنند حرکت هدفمند طلاب در پاسخ به نیازهای نوپدید جامعه اجتناب ناپذیر است برچسبها انقلاب اسلامی ایران آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی تشییع رهبر شهید انقلاب
نظر شما