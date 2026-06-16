به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی عصر سه شنبه در دیدار رئیس کانون بسیج مداحان و مرثیه‌سرایان کشور، با تقدیر از فعالیت‌های این مجموعه در ساماندهی ظرفیت‌های مداحی و مرثیه‌سرایی، بر ضرورت بهره‌گیری از مجالس عزاداری برای تبیین معارف دینی و تقویت روحیه مقاومت در جامعه تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه ممتاز فرهنگ عزاداری در مکتب اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: حقیقت عزاداری برای امام حسین (ع) تنها در برپایی مجالس سوگواری خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به بستری برای تربیت انسان‌های مؤمن، مقاوم و آماده فداکاری در راه دین تبدیل شود.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) افزود: اشک بر سیدالشهدا (ع) دارای جایگاه ویژه‌ای در آموزه‌های دینی است و روایات متعددی آثار و برکات فراوانی برای آن بیان کرده‌اند که در کمتر عملی نظیر آن مشاهده می‌شود.



وی با اشاره به روایات مربوط به ثواب گریه بر امام حسین (ع) تصریح کرد: باید فرهنگ بکاء بر سیدالشهدا (ع) در هیئت‌ها تقویت شود و جوانان به گونه‌ای تربیت شوند که یاد و نام آن حضرت تنها به ایام خاص محدود نماند بلکه در خلوت و زندگی روزمره نیز با آن ارتباط قلبی داشته باشند.



عزاداری باید به تقویت روحیه مقاومت منجر شود



آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه هدف نهایی از این همه تأکید بر اشک و عزاداری، تربیت مدافعان دین و مکتب اهل‌بیت (ع) است، گفت: کسی که به حقیقت نهضت عاشورا نزدیک می‌شود، آمادگی بیشتری برای فداکاری در راه خدا پیدا می‌کند و این همان نتیجه‌ای است که باید از مجالس محرم و صفر حاصل شود.



وی خاطرنشان کرد: خطبا، مداحان، مرثیه‌سرایان و شاعران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مخاطبان آنان در کنار بهره معنوی از مجالس، برای مقابله با تهدیدهای دشمنان اسلام نیز آماده شوند.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آیات قرآن کریم درباره دشمنی مستمر جبهه کفر با مؤمنان افزود: دشمنان همواره در تلاش هستند تا مسلمانان را از مسیر دین خارج کنند و از این رو جامعه اسلامی باید همواره از آمادگی لازم برای دفاع از ارزش‌های خود برخوردار باشد.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه شهادت‌طلبی در جامعه اسلامی اظهار کرد: مجالس اهل‌بیت (ع) یکی از مهم‌ترین کانون‌های حفظ و انتقال این فرهنگ به نسل‌های جدید به شمار می‌روند.



رهبر شهید حقیقت مداحی را احیا کرد



آیت الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهتمام ویژه رهبر شهید به مقوله مداحی و مرثیه‌سرایی گفت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان توجه عمیق به این عرصه بود و رهنمودهای ارزشمندی که در طول سال‌های مختلف به مداحان و شاعران ارائه کردند، می‌تواند در قالب چندین جلد کتاب منتشر شود.



وی افزود: رهبر شهید با تأکید بر پیوند مداحی با مفاهیم ارزشی اسلام، حقیقت این هنر دینی را احیا کرد و همواره بر این نکته تأکید داشت که اشعار و مراثی باید متناسب با نیازها و حوادث روز جامعه تنظیم شوند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ادامه داد: ایشان معتقد بودند مسائل مهم زمانه باید در قالب شعر و مرثیه به نسل جوان منتقل شود تا مفاهیم دینی و انقلابی در ذهن و جان مخاطبان ماندگار شود.



وی همچنین با اشاره به نقش رهبر شهید در گسترش فرهنگ قرآنی در کشور اظهار کرد: ارتباط نسل جوان با قرآن کریم، ترویج مفاهیم قرآنی و توجه به آیات مرتبط با جهاد و مبارزه با ظلم از جمله برکات دوران رهبری ایشان بود.



مقایسه شخصیت‌های غیرمعصوم با اهل‌بیت (ع) انحرافی بزرگ است



فاضل لنکرانی با انتقاد از برخی قیاس‌ها و تشبیه‌های نادرست میان شخصیت‌های معاصر و ائمه معصومین (ع) گفت: هیچ فردی در این امت قابل مقایسه با اهل‌بیت (ع) نیست و چنین مقایسه‌هایی با مبانی اعتقادی شیعه سازگار نیست.



وی افزود: برخی تشبیه‌ها و تطبیق‌های مطرح شده در فضای عمومی، می‌تواند زمینه برداشت‌های نادرست را فراهم کند و لازم است از ترویج چنین نگاه‌هایی جلوگیری شود.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: ائمه اطهار (ع) دارای جایگاهی الهی و منحصر به فرد هستند و حتی بزرگ‌ترین فقها و عالمان شیعه نیز قابل قیاس با آنان نیستند.



وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه هیچ‌کس با آل محمد (ص) قابل مقایسه نیست، تأکید کرد: حفظ مرزهای اعتقادی در این زمینه ضرورتی جدی است و مداحان و سخنرانان باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.



غلو در اشعار و مراثی به ریشه دین آسیب می‌زند



فاضل لنکرانی در ادامه سخنان خود بر ضرورت دقت در محتوای اشعار و مراثی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد هر شعری در هیئت‌ها خوانده شود بلکه محتواها باید کاملاً منطبق با مبانی دینی و اعتقادی باشند.



وی با هشدار نسبت به خطر غلو در اشعار مذهبی افزود: غلو نه تنها به عزاداری‌ها آسیب می‌زند بلکه می‌تواند به ریشه‌های اعتقادی دین نیز صدمه وارد کند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) خاطرنشان کرد: برخورد ائمه معصومین (ع) با جریان‌های غالی در تاریخ اسلام بسیار شدید بوده است زیرا این جریان‌ها با تحریف معارف دینی، اساس دین را تهدید می‌کردند.



وی همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر مداحان و فعالان هیئتی با علما و پژوهشگران حوزه تاریخ عاشورا تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و عرضه آثار و برنامه‌ها به صاحبان نظر می‌تواند به ارتقای محتوای هیئت‌ها کمک کند.



وحدت هیئت‌ها مانع نفوذ دشمن می‌شود



فاضل لنکرانی با اشاره به اهمیت همبستگی میان مجموعه‌های فعال در عرصه مداحی و مرثیه‌سرایی اظهار کرد: اتحاد و انسجام میان هیئت‌ها و مداحان از ضروریات امروز است و هرگونه اختلاف می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.



وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه افزود: دشمنان در مواردی تلاش کرده‌اند از طریق نفوذ در محتوای اشعار و ایجاد اختلافات مذهبی و اجتماعی، هیئت‌های عزاداری را به ابزاری برای تفرقه تبدیل کنند.



استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: جریان مداحی و مرثیه‌سرایی باید با حفظ وحدت، تعمیق معرفت دینی و پایبندی به مبانی اصیل اهل‌بیت (ع)، مسیر مورد تأکید امامین انقلاب را دنبال کند.



وی در پایان ضمن قدردانی از فعالیت‌های کانون بسیج مداحان و مرثیه‌سرایان کشور ابراز امیدواری کرد که هیئت‌های مذهبی با اخلاص بیشتر و بهره‌گیری از رهنمودهای علما، در مسیر تحقق اهداف دینی و فرهنگی جامعه اسلامی گام بردارند و رضایت شهدا و اولیای الهی را فراهم سازند.