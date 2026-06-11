حرکت هدفمند طلاب در پاسخ به نیازهای نوپدید جامعه اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، عصر پنجشنبه در همایش در مسیر فقاهت که با حضور طلاب جدیدالورود در سالن امام خمینی(ره) مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد، با گرامیداشت اعیاد ماه ذی الحجه اظهار داشت: آیه یازدهم سوره مجادله بیانگر جایگاه ایمان و علم در ارتقای معنوی انسان است و خداوند متعال اهل ایمان و اهل علم را به درجاتی بلند مرتبه می رساند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام افزود: بر اساس این آیه شریفه، رفعت و ارتقای انسان در گرو ایمان و علم است و این حقیقت گاهی مورد غفلت قرار می گیرد، در حالی که خود علم دارای شرافت ذاتی بوده و سبب تعالی انسان در پیشگاه الهی می شود



وی گفت: این تصور که تحصیل علم و رسیدن به مرتبه اجتهاد فاقد فایده است، ناشی از درک نادرست از جایگاه علم در منظومه معرفتی اسلام است و در حقیقت علم و اجتهاد موجب رشد معنوی و ارتقای وجودی انسان می شود.



آیت الله فاضل لنکرانی افزود: اجتهاد تنها ابزاری برای استنباط احکام فقهی نیست، بلکه ملکه ای علمی و عمیق است که انسان را به درک دقیق تر از واقعیت های دینی و معرفتی می رساند و این توانمندی دارای ارزش ذاتی است‌.



وی گفت: اجتهاد را نمی توان صرفا یک مهارت فنی دانست، بلکه این مرتبه علمی نوعی توانایی عمیق در فهم دین است که انسان را در مسیر شناخت دقیق تر معارف الهی قرار می دهد.



نقش اجتهاد در تفسیر و فهم قرآن



این استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: کسی که از توان اجتهاد برخوردار نباشد در فهم دقیق برخی لایه های تفسیری قرآن نیز با محدودیت مواجه خواهد بود، زیرا تدبر در قرآن دارای مراتب مختلف است و مجتهدان در این زمینه از ظرفیت عمیق تری برخوردارند.



وی افزود: گرچه تدبر در قرآن برای عموم مؤمنان توصیه شده است، اما فهم لایه های پیچیده تر آیات و تشخیص دقیق معانی نیازمند توان اجتهادی است که در سطوح بالاتر علمی شکل می گیرد.



آیت الله فاضل لنکرانی در ادامه با اشاره به نیازهای گسترده نظام اسلامی اظهار داشت: نظام اسلامی برخاسته از حوزه های علمیه است و امروز با مجموعه ای گسترده از پرسش ها و مسائل جدید مواجه است که پاسخ به آنها نیازمند توسعه اجتهاد و تربیت فقیهان توانمند است



وی گفت: اگر اجتهاد در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظام اسلامی قرار گیرد، علاوه بر ارزش ذاتی خود، از برکت و اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهد شد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی عرصه های جدیدی برای فقه و اجتهاد گشوده شده است و امروز حوزه های نوینی مانند فقه پزشکی، فقه سیاسی و فقه مرتبط با فناوری های نوظهور نیازمند بررسی دقیق و اجتهادی هستند.



وی گفت: گستره این موضوعات به حدی است که پژوهشگر حوزوی با حجم وسیعی از مسائل جدید روبروست و همین امر ضرورت برنامه ریزی دقیق در مسیر تربیت فقیهان متخصص را دوچندان می کند.



ضرورت تربیت فقیه برای حل مسائل جامعه



آیت الله فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: هنوز در برخی حوزه ها مانند فقه سیاسی، ارائه نظریه های جامع و منسجم به سطح مطلوب نرسیده است و این امر نیازمند تلاش مضاعف طلاب و پژوهشگران حوزوی است



وی افزود: تجربه نشان داده است طلابی که در قالب برنامه های منسجم آموزشی و پژوهشی رشد می کنند، در حل مسائل پیچیده و ارائه آثار علمی موفق تر عمل می کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان گفت: طلاب باید مسیر علم آموزی و اجتهاد را با برنامه ریزی دقیق ادامه دهند و بدانند که هر گام در مسیر علم آموزی موجب ارتقای معنوی و علمی آنان در پیشگاه الهی خواهد شد.