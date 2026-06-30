به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی صبح سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به ابعاد مختلف آیین تشییع در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: تشییع در آموزههای اسلام تنها یک مراسم عاطفی و عبادی نیست بلکه دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز هست و همین ویژگی، اهمیت این مراسم را دوچندان میکند.
وی افزود: اصل تشییع بیانگر جایگاه و کرامت انسان مسلمان است و اسلام حتی برای پیکر فرد مسلمان نیز حرمت و منزلت ویژهای قائل است و این احترام، نشانه ارزش والای انسان مؤمن در نگاه دین به شمار میرود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ادامه داد: هنگامی که فردی که تشییع میشود علاوه بر مسلمان بودن، به مقام شهادت رسیده و در جایگاه فقاهت و رهبری امت اسلامی قرار داشته باشد، اهمیت این مراسم به مراتب بیشتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر چنین شخصیتی با مظلومیت و به دست شقیترین و خبیثترین انسانهای عصر حاضر به شهادت رسیده باشد، مسئولیت ملت در پاسداشت مقام و راه او سنگینتر خواهد بود.
تشییع رهبر شهید پیام سیاسی مهمی برای جهان دارد
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به عاملان شهادت رهبر شهید گفت: کسانی که در این جنایت نقش داشتهاند در اوج شقاوت و خباثت قرار دارند و جنایت آنان در تاریخ ماندگار خواهد شد.
وی افزود: همانگونه که در تاریخ اسلام از ابن ملجم به عنوان نماد شقاوت یاد میشود، امروز نیز جنایتکاران این حادثه در نهایت پلیدی و قساوت قرار دارند و این اقدام آنان هرگز از حافظه ملتهای آزاده پاک نخواهد شد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تأکید بر اینکه آیین تشییع رهبر شهید دارای پیام سیاسی روشنی است، گفت: ملت ایران باید از این مراسم برای انتقال پیام خود به افکار عمومی جهان بهره بگیرد و عظمت این حضور را به نمایش بگذارد.
وی ادامه داد: این حضور گسترده میتواند بیانگر پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و استمرار راه شهیدان باشد و نشان دهد که ملت ایران در برابر فشارها و دشمنیها استوار ایستاده است.
ملت با حضور خود وفاداری به انقلاب را نشان میدهد
آیت الله فاضل لنکرانی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری باشکوه این مراسم گفت: امید است آیین تشییع رهبر شهید به عنوان باشکوهترین تشییع تاریخ ثبت شود و ملت ایران با حضوری گسترده و اثرگذار، وفاداری خود را به ارزشهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: یقین داریم روح مطهر امام شهید نظارهگر این حضور خواهد بود و مردم با عزاداری، اظهار ارادت و حضور پرشور خود، پیوند ناگسستنی خویش با آرمانهای ایشان را به نمایش خواهند گذاشت.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) تأکید کرد: ملت ایران همانگونه که در دوران حیات رهبر شهید در کنار ایشان ایستاد، پس از شهادت نیز با استحکام و عزم بیشتری در مسیر انقلاب اسلامی، احیای قرآن، سنت و مکتب اهلبیت (ع) گام برخواهد داشت و این راه را با قدرت ادامه خواهد داد.
قم- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تأکید بر اهمیت آیین تشییع رهبر شهید، گفت: این مراسم باید به باشکوهترین تشییع تاریخ تبدیل شود و پیام ایستادگی و وفاداری ملت ایران را به جهان منتقل کند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی صبح سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به ابعاد مختلف آیین تشییع در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: تشییع در آموزههای اسلام تنها یک مراسم عاطفی و عبادی نیست بلکه دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز هست و همین ویژگی، اهمیت این مراسم را دوچندان میکند.
نظر شما