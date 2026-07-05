دریافت 6 MB کد مطلب 6879934 https://mehrnews.com/x3cvsQ ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶ کد مطلب 6879934 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶ لحظات خروج پیکر رهبر شهید انقلاب پس از اقامه نماز از مصلی لحظات خروج پیکر رهبر شهید انقلاب پس از اقامه نماز از مصلی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط فیلم کامل اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید جزئیات مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» در خراسان جنوبی تشریح شد ثبت ۹ میلیون تردد با مترو تهران برچسبها انقلاب اسلامی ایران مصلی رهبر شهید آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب وداع با رهبر انقلاب شهید
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