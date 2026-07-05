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کد مطلب 6879934
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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

لحظات خروج پیکر رهبر شهید انقلاب پس از اقامه نماز از مصلی

لحظات خروج پیکر رهبر شهید انقلاب پس از اقامه نماز از مصلی

لحظات خروج پیکر رهبر شهید انقلاب پس از اقامه نماز از مصلی را در این فیلم مشاهده نمایید.

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