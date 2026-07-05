جزئیات مراسم‌ بزرگداشت «رهبر شهید» در خراسان جنوبی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در شورای اداری استان با تسلیت شهادت «رهبر شهید» و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جبهه مقاومت، اظهار کرد: امروز جهان در شرایط یک تقابل تمدنی میان جبهه حق و جبهه باطل قرار دارد و دشمنان اسلام با همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی خود در برابر جبهه حق صف‌آرایی کرده‌اند.

وی افزود: بسیاری از وعده‌های الهی که در قرآن کریم به آن اشاره شده و همچنین وعده‌هایی که رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته مطرح کرده بودند، یکی پس از دیگری در حال تحقق است و ملت ایران در این مسیر با قدرت و استقامت ایستاده است.

مشرفی با اشاره به برگزاری مراسم‌های بدرقه و وداع با «رهبر شهید» در سراسر کشور، بیان کرد: این آیین‌ها تنها مراسم سوگواری نیست، بلکه جلوه‌ای از تقابل جبهه حق و باطل و نمایش اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه همه تلاش‌های مردم و مسئولان در برگزاری این مراسم‌ها، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان خواهد بود، افزود: خون شهدا همواره ضامن تداوم انقلاب اسلامی بوده و حضور گسترده مردم در این مراسم‌ها نیز ادامه همین مسیر نورانی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از بیانات رهبر شهید درباره آینده آمریکا، گفت: ایشان بارها بر افول قدرت استکبار جهانی تأکید کرده و وعده داده بودند که همان‌گونه که قدرت‌های بزرگ تاریخ از میان رفتند، نظام سلطه نیز رو به زوال خواهد رفت.

مشرفی همچنین از همراهی استاندار خراسان جنوبی، معاونان استاندار، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه و همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم قدردانی کرد و گفت: هماهنگی مطلوبی میان دستگاه‌های مختلف استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین‌ها ایجاد شده است.

تداوم مراسم‌های بزرگداشت تا سالگرد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌ریزی کمیته مراسم‌ها اظهار کرد: آیین‌های بدرقه «رهبر شهید» تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت و پس از مراسم تدفین نیز از روز نوزدهم تا چهلم، مراسم‌های بزرگداشت به صورت روزانه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پس از چهلم نیز تا سالگرد «رهبر شهید»، این برنامه‌ها به صورت هفتگی و در قالب‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و مردمی ادامه خواهد یافت تا آرمان‌ها، اندیشه‌ها و راه این شهید بزرگوار همواره در جامعه زنده بماند.

مشرفی افزود: یکی از برنامه‌های شاخص این ایام، اجرای طرح «چهل شب، چهل مسجد» در سراسر خراسان جنوبی است که در قالب آن، مراسم‌های بزرگداشت در مساجد منتخب استان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، حفظ فضای معنوی و انقلابی جامعه و ایجاد زمینه برای حضور گسترده مردم در مراسم‌های بزرگداشت است.

تشریح برنامه‌های محوری خراسان جنوبی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تشریح برنامه‌های روزهای آینده گفت: همزمان با مراسم‌های محوری تهران و مشهد مقدس، آیین‌های ویژه‌ای نیز در بیرجند برگزار می‌شود تا مردم استان نیز همگام با سراسر کشور در این مراسم‌ها حضور یابند.

مشرفی بیان کرد: مراسم ظهر فردا همزمان با آیین سراسری تهران در مسجد امام حسین (ع) بیرجند برگزار می‌شود و روز پنجشنبه نیز مراسمی همزمان با برنامه مشهد مقدس در همین مسجد پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: مراسم «نماز فرشته‌ها» ویژه دختران تازه‌مکلف به امامت نماینده ولی‌فقیه در استان در میدان شهید آیت‌الله رئیسی، آیین وداع جامعه ورزش استان در سالن حجاب، مراسم لیلةالدفن، نخستین مراسم بزرگداشت پس از تدفین در مصلاهای نماز جمعه و همچنین دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم با نماینده ولی‌فقیه در استان برای عرض تسلیت و تجدید بیعت از دیگر برنامه‌های این ایام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: روز یکشنبه نیز همزمان با سالروز شهدای مسجد گوهرشاد، مراسم ویژه‌ای در میدان شهید آیت‌الله رئیسی برگزار خواهد شد.

مشرفی خاطرنشان کرد: استمرار این برنامه‌ها تا سالگرد «رهبر شهید» با مشارکت مردم، هیئت‌های مذهبی، مساجد، تشکل‌های فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود و این حضور گسترده، نشانه وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت خواهد بود.