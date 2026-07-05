پل ۸۰ متری چهارباغ به مصلی برای خدمت به زائران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در بازدید از روند آماده‌سازی مجموعه چهارباغ اظهار کرد: فضای ۱۰ هزار مترمربعی این مجموعه به طور کامل آماده‌سازی شده و تمامی تمهیدات لازم برای رفاه و خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مسیرهای دسترسی مجموعه افزود: زائران می‌توانند از مسیر بزرگراه شهید همت، پس از تقاطع شهید مدرس، از طریق ورودی مجموعه چهارباغ با خودرو وارد این محدوده شوند.

گودرزی با بیان اینکه فضایی به وسعت ۱۰ هکتار برای استقرار زائران، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آیین‌های سوگواری آماده شده است، گفت: دسترسی زائران به صحن اصلی مصلی امام خمینی(ره) از طریق پل ارتباطی احداث‌شده بر فراز بزرگراه شهید سلیمانی که به بهره برداری رسیده فراهم شده است.

وی درباره مشخصات فنی این پل افزود: پل ارتباطی چهارباغ به مصلی دارای ۸۰ متر طول، ۴۲ متر عرض و ارتفاع ۵.۵ متر از سطح بزرگراه است. عملیات سازه‌ای پل به طور کامل به پایان رسیده و در حال حاضر با توجه به ادامه برخی اقدامات تکمیلی بخشی از عرشه پل به عرض ۷ متر برای برگزاری مراسم و تردد زائران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: در وضعیت فعلی، این پل ظرفیت استقرار و تردد همزمان حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر را دارد و پس از تکمیل مراحل نهایی، ظرفیت بهره‌برداری آن افزایش خواهد یافت.

گودرزی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده در مجموعه چهارباغ تصریح کرد: ایمن‌سازی مسیرها و عرشه پل، تکمیل عملیات عمرانی بخش جنوبی پل، اجرای پله موقت، محصورسازی مجموعه، نصب کامل سیستم روشنایی و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز به پایان رسیده است.