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کد مطلب 6879965
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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

سران قوا در صف اول اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده

سران قوا در صف اول اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده

سران قوا با حضور در صف نخست اقامه نماز، بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان اقامه نماز کردند.

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