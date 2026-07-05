دریافت 4 MB کد مطلب 6879965 https://mehrnews.com/x3cvtt ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵ کد مطلب 6879965 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵ سران قوا در صف اول اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده سران قوا با حضور در صف نخست اقامه نماز، بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان اقامه نماز کردند. کپی شد مطالب مرتبط لحظات خروج پیکر رهبر شهید انقلاب پس از اقامه نماز از مصلی اشک های فرزندان رهبر شهید انقلاب در لحظات اقامه نماز بر پیکر پدر ثبت ۹ میلیون تردد با مترو تهران ۶۰ هزار تهرانی خادم امام شهید شدند پزشکیان: ما با رهبری وداع نمیکنیم بلکه برای ادامه راه پیمان میبندیم فیلم کامل اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آقای شهید ایران وداع با رهبر شهید انقلاب مسعود پزشکیان محمد باقر قالیباف غلامحسین محسنی اژهای
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