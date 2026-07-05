ثبت ۹ میلیون تردد با مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده، با بیان اینکه شهرداری جزء دستگاه‌هایی است که افتخار خدمت در این رویداد بی‌سابقه را دارد، اظهار کرد: مدیریت شهری نیز گوشه‌ای از بار میزبانی را برعهده گرفته و عمده رسالت ما اسکان و پذیرایی از زائران است. علاوه بر این در حوزه خدمات شهری، حمل و نقل و فرهنگی و اجتماعی در خدمت زائران هستیم.

وی با بیان اینکه مناسب‌سازی مصلی برای تردد زائران و انبوه جمعیت در مسیر تشییع از جمله اقدامات در حوزه خدمات شهری است، گفت: نصب مه‌پاش‌ها در مصلی یکی از این اقدامات ملموس برای مردم است؛ بخشی از خدمات از جمله رفع موانع در روزهای قبل از آغاز مراسم انجام شده و مناسب‌سازی و ایمن‌سازی صورت گرفته است. برای مثال حوض قسمت میانی مصلی برای برگزاری مراسم وداع مسطح و نرده‌هایی به این فضا اضافه شد تا انبوه جمعیت مشکلی برای حضور نداشته باشند.

غلامزاده با اعلام اینکه دیروز جریان جمعیت در مصلی شکل گرفت و مصلی مدام پر و خالی می‌شد، خاطرنشان کرد: امروز هم برای اقامه نماز شاهد جمعیت میلیونی بودیم که خود را به مصلی رساندند.

وی با اشاره به ارائه خدمات حمل و نقل در این ایام، یادآور شد: مدیریت انسدادها با پلیس راهور است اما تلاش کردیم هرجا انسدادی وجود دارد، ون برای انتقال مسافران در نظر بگیریم. برای مثال در خیابان شهید بهشتی و ابتدای بزرگراه شهید مدرس تا نزدیکترین فضای ممکن به مصلی، زائران با ون منتقل می شوند تا مسیر تردد پیاده برای آنها کوتاه‌تر شود. خوشبختانه تعداد ون‌ها مناسب است و محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد.

غلامزاده با بیان اینکه ایستگاه‌های مترو شهید بهشتی، مصلی و میرزای شیرازی روز گذشته تا ساعاتی باز بود، تصریح کرد: صبح امروز هم این ایستگاه‌ها برای تخلیه جمعیت فعال بود.

وی با اعلام اینکه از صبح دیروز تا ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۴ تیرماه بیش از ۹ میلیون تردد در مترو ثبت شده است، یادآور شد: پنج و نیم میلیون نفر در این مدت با مترو جابجا شده‌اند. علاوه بر این جمعیتی نیز به صورت پیاده، با موتورسیکلت و ون تاکسی‌ها به سمت مصلی رفته‌اند و آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶ میلیون نفر تا صبح یکشنبه در مصلی حضور یافتند.

غلامزاده با بیان اینکه بین ۳.۵ تا ۴ میلیون ظرفیت اسکان فراهم کرده ایم، گفت: زائران از روز گذشته در مراکز، اسکان یافته اند و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امروز و فردا حضور مردم به اوج می‌رسد.

وی در رابطه با مدت زمان نصب مجدد نرده‌های خطوط بی‌آرتی گفت: ما درخواست کردیم که سه شنبه در تهران تعطیل شود و دولت نیز مصوب کرد تا شهر به حالت عادی برگردد.