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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

ثبت ۹ میلیون تردد با مترو تهران

ثبت ۹ میلیون تردد با مترو تهران

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، از ثبت بیش از ۹ میلیون سفر با مترو از صبح شنبه تا صبح یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده، با بیان اینکه شهرداری جزء دستگاه‌هایی است که افتخار خدمت در این رویداد بی‌سابقه را دارد، اظهار کرد: مدیریت شهری نیز گوشه‌ای از بار میزبانی را برعهده گرفته و عمده رسالت ما اسکان و پذیرایی از زائران است. علاوه بر این در حوزه خدمات شهری، حمل و نقل و فرهنگی و اجتماعی در خدمت زائران هستیم.

وی با بیان اینکه مناسب‌سازی مصلی برای تردد زائران و انبوه جمعیت در مسیر تشییع از جمله اقدامات در حوزه خدمات شهری است، گفت: نصب مه‌پاش‌ها در مصلی یکی از این اقدامات ملموس برای مردم است؛ بخشی از خدمات از جمله رفع موانع در روزهای قبل از آغاز مراسم انجام شده و مناسب‌سازی و ایمن‌سازی صورت گرفته است. برای مثال حوض قسمت میانی مصلی برای برگزاری مراسم وداع مسطح و نرده‌هایی به این فضا اضافه شد تا انبوه جمعیت مشکلی برای حضور نداشته باشند.

غلامزاده با اعلام اینکه دیروز جریان جمعیت در مصلی شکل گرفت و مصلی مدام پر و خالی می‌شد، خاطرنشان کرد: امروز هم برای اقامه نماز شاهد جمعیت میلیونی بودیم که خود را به مصلی رساندند.

وی با اشاره به ارائه خدمات حمل و نقل در این ایام، یادآور شد: مدیریت انسدادها با پلیس راهور است اما تلاش کردیم هرجا انسدادی وجود دارد، ون برای انتقال مسافران در نظر بگیریم. برای مثال در خیابان شهید بهشتی و ابتدای بزرگراه شهید مدرس تا نزدیکترین فضای ممکن به مصلی، زائران با ون منتقل می شوند تا مسیر تردد پیاده برای آنها کوتاه‌تر شود. خوشبختانه تعداد ون‌ها مناسب است و محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد.

غلامزاده با بیان اینکه ایستگاه‌های مترو شهید بهشتی، مصلی و میرزای شیرازی روز گذشته تا ساعاتی باز بود، تصریح کرد: صبح امروز هم این ایستگاه‌ها برای تخلیه جمعیت فعال بود.

وی با اعلام اینکه از صبح دیروز تا ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۴ تیرماه بیش از ۹ میلیون تردد در مترو ثبت شده است، یادآور شد: پنج و نیم میلیون نفر در این مدت با مترو جابجا شده‌اند. علاوه بر این جمعیتی نیز به صورت پیاده، با موتورسیکلت و ون تاکسی‌ها به سمت مصلی رفته‌اند و آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶ میلیون نفر تا صبح یکشنبه در مصلی حضور یافتند.

غلامزاده با بیان اینکه بین ۳.۵ تا ۴ میلیون ظرفیت اسکان فراهم کرده ایم، گفت: زائران از روز گذشته در مراکز، اسکان یافته اند و بر اساس پیش‌بینی‌ها، امروز و فردا حضور مردم به اوج می‌رسد.

وی در رابطه با مدت زمان نصب مجدد نرده‌های خطوط بی‌آرتی گفت: ما درخواست کردیم که سه شنبه در تهران تعطیل شود و دولت نیز مصوب کرد تا شهر به حالت عادی برگردد.

کد مطلب 6879913
حبیب احسنی پور

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