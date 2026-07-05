دریافت 9 MB کد مطلب 6879961 https://mehrnews.com/x3cvtp ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ کد مطلب 6879961 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ سردار قاآنی در صف اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب فیلم سردار قاآنی در صف اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در مصلی تهران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط هشدار قاآنی به صهیونیستها؛ باید سراسر لبنان را ترک کنید هراس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پیام تهدیدآمیز سردار قاآنی اینبار همه جهان اسلام به این بدرقه دعوت هستند برچسبها رهبر شهید وداع با رهبر انقلاب آقای شهید ایران سردار قاآنی تشییع رهبر شهید انقلاب
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