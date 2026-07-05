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کد مطلب 6879961
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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

سردار قاآنی در صف اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

سردار قاآنی در صف اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

فیلم سردار قاآنی در صف اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در مصلی تهران را مشاهده می‌کنید.

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