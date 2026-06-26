هراس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پیام تهدیدآمیز سردار قاآنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که به نظر می‌رسد از پیام تهدیدآمیز سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدان انقلاب اسلامی برآشفته و نگران شده است، در پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قاآنی فرمانده نیروی قدس ایران، اخیراً تهدیدات مکرری علیه اسرائیل مطرح کرده است.

«یسرائیل کاتس» در ادامه گزافه‌گویی خود مدعی شد: به هر حال، اگر ایران به اسرائیل حمله کند، این بزرگترین اشتباهی خواهد بود که تاکنون مرتکب شده است.

وی همچنین ادعا کرد: نه هرمز به آها کمک خواهد کرد و نه حمله به غیرنظامیان، هیچ چیز ما را متوقف نخواهد کرد و نیروهای ما آماده اند تا کار به پایان برسانند.

سردار اسماعیل قاآنی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود خطاب به صهیونیست‌ها هشدار داد: صهیونیست‌ها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان،با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده‌ وجنگیده اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که: کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا.

سردار قاآنی بیان کرد: شما صهیونیست‌ها باید سراسر لبنان را ترک کنید؛ چرا که این سرزمین، میدان ایستادگی و مقاومت است، نه جولانگاه اشغالگران.

وی افزود: صهیونیست‌ها اگر امروز با اختیار خود عقب‌نشینی نکنند، فردا با خواری و شکست ناگزیر به فرار خواهند شد.

وی گفت: سال ۲۰۰۰ میلادی و وصیت تاریخی شهید سید حسن نصرالله در بنت جبیل را از یاد نبرید؛ آن وعده هنوز زنده است و تردیدی نیست که، بار دیگر همان صحنه تکرار خواهد شد.