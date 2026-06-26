  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

هراس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پیام تهدیدآمیز سردار قاآنی

هراس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پیام تهدیدآمیز سردار قاآنی

«یسرائیل کاتس» در پیامی که بیانگر هراس او از تهدیدات اخیر سردار قآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است، گزافه‌گویی درباره ایران را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که به نظر می‌رسد از پیام تهدیدآمیز سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدان انقلاب اسلامی برآشفته و نگران شده است، در پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قاآنی فرمانده نیروی قدس ایران، اخیراً تهدیدات مکرری علیه اسرائیل مطرح کرده است.

«یسرائیل کاتس» در ادامه گزافه‌گویی خود مدعی شد: به هر حال، اگر ایران به اسرائیل حمله کند، این بزرگترین اشتباهی خواهد بود که تاکنون مرتکب شده است.

وی همچنین ادعا کرد: نه هرمز به آها کمک خواهد کرد و نه حمله به غیرنظامیان، هیچ چیز ما را متوقف نخواهد کرد و نیروهای ما آماده اند تا کار به پایان برسانند.

سردار اسماعیل قاآنی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود خطاب به صهیونیست‌ها هشدار داد: صهیونیست‌ها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان،با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده‌ وجنگیده اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که: کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا.

سردار قاآنی بیان کرد: شما صهیونیست‌ها باید سراسر لبنان را ترک کنید؛ چرا که این سرزمین، میدان ایستادگی و مقاومت است، نه جولانگاه اشغالگران.

وی افزود: صهیونیست‌ها اگر امروز با اختیار خود عقب‌نشینی نکنند، فردا با خواری و شکست ناگزیر به فرار خواهند شد.

وی گفت: سال ۲۰۰۰ میلادی و وصیت تاریخی شهید سید حسن نصرالله در بنت جبیل را از یاد نبرید؛ آن وعده هنوز زنده است و تردیدی نیست که، بار دیگر همان صحنه تکرار خواهد شد.

کد مطلب 6871375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها