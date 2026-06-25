به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود خطاب به صهیونیست‌ها هشدار داد: صهیونیست‌ها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان،با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده‌ وجنگیده اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که: کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا.

سردار قاآنی بیان کرد: شما صهیونیست‌ها باید سراسر لبنان را ترک کنید؛ چرا که این سرزمین، میدان ایستادگی و مقاومت است، نه جولانگاه اشغالگران.

وی افزود: صهیونیست‌ها اگر امروز با اختیار خود عقب‌نشینی نکنند، فردا با خواری و شکست ناگزیر به فرار خواهند شد.

وی گفت: سال ۲۰۰۰ میلادی و وصیت تاریخی شهید سید حسن نصرالله در بنت جبیل را از یاد نبرید؛ آن وعده هنوز زنده است و تردیدی نیست که، بار دیگر همان صحنه تکرار خواهد شد.