به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود خطاب به صهیونیستها هشدار داد: صهیونیستها بدانند؛ آنانی که با شما یزیدیان،با روحیه عاشورایی و ایمان حسینی ایستاده وجنگیده اند، همان باور جاودانه را در جان دارند که: کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ أرضٍ کربلا.
سردار قاآنی بیان کرد: شما صهیونیستها باید سراسر لبنان را ترک کنید؛ چرا که این سرزمین، میدان ایستادگی و مقاومت است، نه جولانگاه اشغالگران.
وی افزود: صهیونیستها اگر امروز با اختیار خود عقبنشینی نکنند، فردا با خواری و شکست ناگزیر به فرار خواهند شد.
وی گفت: سال ۲۰۰۰ میلادی و وصیت تاریخی شهید سید حسن نصرالله در بنت جبیل را از یاد نبرید؛ آن وعده هنوز زنده است و تردیدی نیست که، بار دیگر همان صحنه تکرار خواهد شد.
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