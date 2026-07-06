دریافت 18 MB کد مطلب 6880697 https://mehrnews.com/x3cvMq ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷ کد مطلب 6880697 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷ وزیر ورزش و جوانان: مردم همچنان پای کار نظامند وزیر ورزش و جوانان در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: انقلاب اسلامی و این مردم همچنان زنده هستند و پای کار نظامند. کپی شد مطالب مرتبط رنگهایی از آسمان شهادت در یک دیوارنگاره؛ ۳ ملت یک روایت را نقش زدند وداع مردم کردستان و حسرت یک دیدار با رهبر شهید اسکای نیوز: انبوهی از مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب حضور دارند برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید وزیر ورزش و جوانان
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