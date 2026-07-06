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کد مطلب 6880697
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

وزیر ورزش و جوانان: مردم همچنان پای کار نظامند

وزیر ورزش و جوانان: مردم همچنان پای کار نظامند

وزیر ورزش و جوانان در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: انقلاب اسلامی و این مردم همچنان زنده هستند و پای کار نظامند.

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