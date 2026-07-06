اسکای نیوز: انبوهی از مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب حضور دارند 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری اسکای نیوز در تشریح جزئیاتی از تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که این مراسم احتمالاً ۱۰ ساعت یا بیشتر به طول خواهد انجامید.

این گزارش تصریح کرد که مراسم تشییع بعد از دو روز وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برگزار شد که طی آن جمع کثیری از مردم و هیئت‌های رسمی برای وداع با پیکر آیت الله خامنه‌ای و چهار تن از افراد خانواده که همراه با وی در حملات آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیده بودند، حضور دارند.

این گزارش با اشاره به اینکه مراسم تشییع پیکر بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت به طول خواهد انجامید، ابراز داشت که خودروی حامل پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در مسیرهای اصلی از جمله خیابان انقلاب و میدان آزادی حرکت می کند.

حضور گسترده مردم و نیروهای امنیتی با لباس سیاه در کنار خودروی حامل پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی که بنابر اعلام سازماندهی کنندگان این مراسم برای جلوگیری از بروز سوانح احتمالی در اطراف خودروی حامل پیکر، قرار گرفته اند، توجه این رسانه را به خود جلب کرده است.

از دیگر نکات مورد توجه این مراسم از دیدگاه اسکای نیوز، حمل تصاویر و پلاکاردهایی در اعلام دشمنی و انتقام از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوی مردم ایران است.