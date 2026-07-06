وداع مردم کردستان و حسرت یک دیدار با رهبر شهید

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: بعضی دلتنگیها هیچگاه فرصت جبران پیدا نمیکنند؛ حسرت دیداری که سالها در دل مانده بود و اکنون دیگر مجالی برای تحقق آن نیست.
در میان انبوه جمعیتی که از جایجای کشور برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید راهی تهران شدند، بسیاری از مردم کردستان از آرزویی مشترک سخن میگویند؛ آرزوی دیداری که هر بار به امید فرصتی دیگر به تعویق افتاد و سرانجام جای خود را به بدرقهای تلخ داد.
اشکهایی که بر گونهها جاری است، تنها روایت یک مراسم نیست، بلکه حکایت دلتنگی مردمی است که میگویند امروز به جای سلام و دیدار، برای وداع آمدهاند؛ وداعی که در کنار آن، هر یک با خاطره، احساس و روایت شخصی خود، آخرین ادای احترام را به جا میآورند.
حضور کاروانهای مردمی از استان کردستان در آیین تشییع، جلوهای از همراهی شهروندانی بود که از شهرها و روستاهای مختلف این استان خود را به پایتخت رسانده بودند.
از نخستین ساعات حرکت کاروانها تا لحظه پیوستن به جمعیت، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآمد، تنوع نسلها، پوششهای محلی، حضور خانوادگی و روایتهای شخصی شرکتکنندگان از انگیزه حضورشان بود.
برخی از آنان از شب قبل مسیر را آغاز کرده بودند و برخی دیگر با خودروهای شخصی یا کاروانهای اعزامی خود را به محل مراسم رساندند.
در میان جمعیت، لباسهای محلی کردی جلوهای ویژه به حضور مردم استان بخشیده بود مردانی که با لباس سنتی کردی، در کنار سایر شرکتکنندگان دیده میشدند؛ حضوری که علاوه بر شرکت در مراسم، بخشی از هویت فرهنگی استان را نیز به نمایش میگذاشت.
در مسیرهای خروجی شهرستان قروه نیز شماری از شهروندان که امکان حضور در تهران را نداشتند، موکبهایی برپا کرده بودند تا از زائران و مسافران پذیرایی کنند.
توزیع آب، نوشیدنی و اقلام خوراکی در میان رهگذران، بخشی از خدماتی بود که به صورت داوطلبانه انجام میشد و فضای همدلی را در مسیر حرکت کاروانها شکل داده بود.
روایت جوانان کردستان از عهدی که پابرجاست
یکی از جوانان کردستانی که در مراسم تشییع حضور یافته بود، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از روزهای طولانی انتظار، راهی تهران شدیم تا در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کنیم و برای خونخواهی ایشان اعلام آمادگی کنیم.
وی افزود: تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، پای انقلاب اسلامی و آرمانهای آن ایستادهایم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
حسرت دیداری که به تشییع ختم شد
دختر دهه هشتادی اهل قروه نیز با چشمانی اشکبار گفت: همیشه آرزو داشتم رهبر را از نزدیک ببینم اما این آرزو هرگز محقق نشد و امروز به جای دیدار، در مراسم تشییع ایشان حضور یافتهام.
وی ادامه داد: پیام من برای شرکت در این مراسم این است که راه رهبر شهید ادامه خواهد داشت و مردم ایران همچنان در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی خواهند ایستاد.
وی بیان کرد: هیچگاه باورم نمیشود که شهادت رهبر انقلاب اینقدر سخت باشد از دست دادن امام امت یعنی ندیدن یک پدر دلسوز، یک حامی، یک پشتیبان و کسی که برای مردم کشورش احساس مسئولیت داشت.
بانوان کردستان؛ از دلتنگی تا تجدید پیمان
یکی از بانوان کردستانی نیز حضور در این مراسم را تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: امروز آمدهایم تا بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اعلام کنیم و به جهانیان نشان دهیم مردم ایران در دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی متحد هستند.
وی افزود: امیدواریم ادامه این مسیر، زمینهساز تحقق آرمانهای بزرگ اسلامی باشد.
بانوی دیگری از شهرستان بیجار نیز با اشاره به دلتنگی خود گفت: آرزو داشتم جانم را فدای رهبرم کنم، نه اینکه ایشان و خانوادهشان جان خود را برای مردم فدا کنند.
سکینه دهقانی از شهرستان قروه نیز شرکت در مراسم تشییع را کمترین وظیفه هر مسلمان در برابر رهبر شهید دانست و گفت: حضور در این مراسم، ادای دین به کسی است که عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و اسلام سپری کرد.
وی اضافه کرد: هیچوقت نمیتوان به آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و کودککش اعتماد کرد و باید تقاض کار خودشان را پس بدهند.
وی تصریح کرد: با وجود طولانی بودن مسیر تصمیم گرفتم در کنار سایر هماستانیهایم باشم تا در آیین تشییع رهبر شهید شرکت کنم.
حضور خانوادگی برای ادای احترام
در میان جمعیت، خانوادههای بسیاری نیز به صورت دستهجمعی در مراسم حضور یافته بودند.
یکی از این خانوادهها در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رهبر شهید همچون پدری دلسوز برای مردم ایران بود و اکنون وظیفه خود میدانیم به همراه اعضای خانواده در مراسم تشییع ایشان و خانواده شهیدشان حضور پیدا کنیم.
آنها تأکید کردند: وقتی رهبر شهید و خانواده ایشان جان خود را برای مردم فدا کردند، کمترین وظیفه ما حضور خانوادگی برای ادای احترام و قدردانی از این ایثار بزرگ است.
مادر خانواده میگوید: علیرغم جسم بیماری که داشتم اما راهی تهران شدم تا جهانیان بدانند ایرانیان در هر شرایطی پشتیبان نظام و کشور و رهبرشان هستند.
حضور مردم کردستان، جلوهای از وحدت ملی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم استان کردستان با عشق و ارادت برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید عازم تهران شدهاند.
علیاصغر دریایی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوهای از وحدت، انسجام و اقتدار ملی است و این حرکت عظیم مردمی، پیام روشنی برای دشمنان ایران اسلامی خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: حرکت عظیم و پرشکوهی که در تهران رقم خواهد خورد، حرکتی تمدنی است که میتواند نقشهها و توطئههای دشمنان را خنثی کرده و پیام وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش بگذارد.
دلتنگی؛ نقطه مشترک زائران کردستانی در مراسم تشییع رهبر شهید
مردم کردستان با وجود تفاوت نسلها، شهرها و روایتهای شخصی، در یک نقطه مشترک بودند؛ دلتنگی برای رهبری که دیگر فرصت دیدارش را نیافتند و حضوری که آن را ادای دین به سالها مجاهدت و فداکاری میدانستند.
آنان با حضور در مراسم تشییع، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید، بر استمرار راه انقلاب اسلامی، حفظ وحدت ملی و پشتیبانی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند.
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