به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نقاشی دیواری با گرافیتی «أبناء السیّد» (فرزندان سید) با عنوان «ولینصرن الله من بنصره» که با حضور جمعی از هنرمندان برجسته کشورهای لبنان، یمن و ایران، از روز شنبه ۱۳ تیر در چهارراه ولیعصر (عج) تهران آغاز شد و پس از دو روز به پایان رسید.
این رویداد با همراهی گروه هنرمندان «بالروحیة» شکل گرفته است که از زمان شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان تشکیل شد و آثار بسیاری روی دیوارهای لبنان نقش زدهاند.
گروه «بالروحیة»، هنرمندانی هستند که تصمیم گرفتند هنر خویش را برای شهدا و شناساندن آنها وقف کنند. «گرافیتی» یا همان «جداریة» نیز از آن رو که خاستگاهش دیوارهای شهر بود و برخلاف گالریها، در بین مردم حضور مستقیم داشت، قالب خوبی برای هدفشان به نظر میرسید و با حرفه آنها که گرافیک و نقاشی بود، همخوانی داشت. حالا بعد از گذشت حدود دوسال از تشکیل این گروه، خیابان و کوچهپسکوچههای لبنان، پر از گرافیتیهایی است که امضای «بالروحیة» کنارشان ثبت شده است. دیوارنوشته/گرافیکهایی که اکثراً با محوریت چهره شهدا یا جملات آنها خلق شده است. جملههایی که حالا در میان مردم، جای خود را باز کرده و حتی تبدیل به نماد شدهاند.
حاضر بودن در میدان و خلق اثر برای مسائل اساسی مقاومت، باعث شده است که این گروه دچار روزمرگی نشود و آثارشان، از دل مردم و بین مردم باشد؛ مانند گرافیک دیواری که با الهام از اتفاقی که زن لبنانیِ ایستاده در مقابل تانک اسرائیلی رقم زد، شکل گرفت یا گرافیتی که با شعار «إنّا علی العهد» (ما بر عهد خود وفاداریم) با تایپوگرافی محمد عطیه و تصویری نیمرخ از سیدحسن اجرا شد.
هرجا نامی از جهاد و جبهه مقاومت در میان باشد، پای انقلاب اسلامی و هنرمندانش نیز در میان است؛ چه علقه فکری این گروه از انقلاب اسلامی ایران و رهبران آن که در شعارنوشتهها و جملاتش از امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب و شهدای شاخص ایرانی مشهود است، چه الهامشان از فرم گرافیتی اوایل انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس و چه همکاری و انس با هنرمندان ایرانی مثل مسعود نجابتی، محمدرضا دوستمحمدی، سیدمحمدرضا میری و بچههای «هیئت هنر» و ... . یکی از نمونههای این همکاری، گرافیک دیواریِ نزدیک مزار سیدحسن نصرالله بود با محوریت تایپوگرافی «إنّا علی العهدِ» طراحیشده توسط مسعود نجابتی که با همکاری سیدمحمدرضا میری و محمدرضا دوستمحمدی و تصویرسازی چهره سیدحسن و صفیالدین اجرا شد.
حال این گروه با طراحان و هنرمندان ایرانی و یمنی وارد همکاری مشترکی شدند و دیوارنگاره «ولینصرن الله من بنصره» را رقم زدند. رضا قصیر، محمد عطیه، ایمن جابر، کمال شرف، محمدرضا دوستمحمدی، علی حیاتی، حوراء قبیسی، احمد الحاج، سارة اسماعیل، صابر شیخرضایی، فاطمة الشامی، میکائیل براتی، حسن فنیش و حسین قصیر در خلق این دیوارنگاره همکاری داشتند.
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