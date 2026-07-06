دریافت 5 MB کد مطلب 6880935 https://mehrnews.com/x3cvSg ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰ کد مطلب 6880935 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰ تصاویری از لحظات وداع مردم با رهبر شهیدشان در مراسم تشیبیع ویدئو کلیپی دیدنی از گوشههایی از لحظه های وداع مردم با رهبرشان. روایت دستهایی که حرفها در دل دارند. کپی شد مطالب مرتبط امیر قافله فرهنگ و هنر ایرانزمین حضور باشکوه مردم در وداع با رهبر شهید، تجلی وحدت ملی بود روایت سردار کوثری از منش آقا سید مجتبی خامنهای تشییع رهبر شهید ماندگارترین جلوه همبستگی ملی در تاریخ معاصر ایران بود برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب مراسم تشییع آقای شهید ایران
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