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کد مطلب 6880935
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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

تصاویری از لحظات وداع مردم با رهبر شهیدشان در مراسم تشیبیع

تصاویری از لحظات وداع مردم با رهبر شهیدشان در مراسم تشیبیع

ویدئو کلیپی دیدنی از گوشه‌هایی از لحظه های وداع مردم با رهبرشان. روایت دست‌هایی که حرف‌ها در دل دارند.

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