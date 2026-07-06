حضور باشکوه مردم در وداع با رهبر شهید، تجلی وحدت ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر دوشنبه در مراسم وداع با رهبر شهید که با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی(ره) یاسوج برگزار شد، اظهار کرد: از نخستین لحظات اعلام خبر شهادت رهبر شهید، مردم سراسر کشور با حضور در خیابان‌ها، میادین و اجتماعات مردمی، حماسه‌ای بزرگ و کم‌نظیر آفریدند که انعکاس آن فراتر از مرزهای ایران اسلامی در سطح جهان بویژه با حماسه برنو دیده شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای برگزاری مراسم وداع و تشییع در سطح کشور انجام شد، افزود: با توجه به حجم گسترده مشتاقان حضور در این آیین‌ها و ضرورت مدیریت مناسب مراسم، تصمیم بر آن شد که همزمان با برگزاری آیین‌های اصلی تشییع، مراسم‌های نمادین و مردمی در سراسر کشور نیز برگزار شود تا همه مردم بتوانند در این وداع تاریخی سهیم باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد حضور مردم استان در این مراسم را باشکوه و کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: مردم ولایت‌مدار استان امروز نیز همانند یکصدوبیست وهشت روز گذشته با حضوری گسترده و پرشور، بار دیگر وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی، راه شهدا و آرمان‌های رهبر شهید به اثبات رساندند.

وی با قدردانی از همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این آیین‌ها، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، نیروهای مسلح، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، جوانان و سایر اقشار جامعه با همدلی و انسجام مثال‌زدنی در برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی کردند که شایسته تقدیر است.

رحمانی ادامه داد: در دیگر مناطق استان نیز برنامه‌های وداع و بزرگداشت رهبر شهید برگزار خواهد شد و تلاش شده است زمینه حضور حداکثری مردم در تمامی شهرستان‌ها و بخش‌ها فراهم شود.

وی تأکید کرد: این حضور پرشور صرفاً بیانگر اندوه مردم در فراق رهبر شهید نیست، بلکه نشان می‌دهد ملت ایران با صلابت و استواری در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور ایستاده‌اند و راه ترسیم‌شده از سوی شهدا را ادامه خواهند داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد کرد: ملت ایران اسلامی با تکیه بر وحدت ملی و رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه ای، مسیر پیشرفت و اقتدار را با قدرت ادامه خواهند داد و دشمنان هرگز نخواهند توانست در اراده این ملت خللی ایجاد کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که ایران اسلامی در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، بیش از گذشته در مسیر توسعه، پیشرفت، عدالت و تحقق آرمان‌های بلند تمدن نوین اسلامی گام بردارد و آینده‌ای روشن و پرافتخار را برای نسل‌های آینده رقم بزند.