تشییع رهبر شهید ماندگارترین جلوه‌ همبستگی ملی در تاریخ معاصر ایران بود

سعید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید ایران اظهار کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم یکی از ماندگارترین جلوه‌های همبستگی ملی در تاریخ معاصر ایران بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی جهان داشت.

وی افزود: این حضور عظیم نشان داد پیوند مردم با رهبر شهید، پیوندی عمیق، اعتقادی و برخاسته از اعتماد به مسیر و اندیشه‌های ایشان است. بسیاری از تحلیلگران خارجی نیز از گستردگی این استقبال مردمی ابراز شگفتی کردند و آن را نشانه‌ای از جایگاه ویژه رهبر شهید در میان ملت ایران دانستند.

وی ادامه داد: مردم با حضور پرشور خود ثابت کردند قدردان سال‌ها مجاهدت، ایثار و تلاش خالصانه برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار ایران هستند و این مراسم به نمادی از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد.

غلامی گفت: رهبر شهید با تکیه بر اندیشه‌های ناب اسلامی، مسیر عزت و مقاومت را برای ایران ترسیم کرد و ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزها، فشارها و تهدیدهای قدرت‌های متجاوز، نتیجه همین تفکر راهبردی است.

وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، پیام روشنی برای جهانیان داشت؛ اینکه ملت ایران در دفاع از آرمان‌های خود متحد است و با همان روحیه‌ای که رهبر شهید پایه‌گذاری کرد، مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی کشور را ادامه خواهد داد.