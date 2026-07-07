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کد مطلب 6881271
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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۸

گزارش مهر از لحظات اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران

گزارش مهر از لحظات اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران

گزارش خبرنگار مهر از لحظات اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران را در این فیلم مشاهده نمایید.

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