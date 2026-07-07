دریافت 25 MB کد مطلب 6881271 https://mehrnews.com/x3cw27 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۸ کد مطلب 6881271 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۸ گزارش مهر از لحظات اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران گزارش خبرنگار مهر از لحظات اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط پخش بخشهای از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران عزاداری مردم برای رهبر شهید انقلاب پوشش زنده رسانههای جهان از سیل جمعیت در تشییع رهبر شهید در قم حضور پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب پرواز بالگرد سیاه پوش بر فراز مسجد مقدس جمکران گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت برافراشته شدن پرچم «یالثارات الخامنهای» در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم «تا پای جان پای ایران ایستادهایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع برچسبها رهبر شهید آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب نماز مسجد جمکران وداع با رهبر شهید انقلاب
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