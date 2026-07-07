https://mehrnews.com/x3cvZY ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۵ کد مطلب 6881264 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۵ عزاداری مردم برای رهبر شهید انقلاب قم- مردم در جمکران برای رهبر شهید انقلاب عزاداری کردند. دریافت 3 MB کد مطلب 6881264 کپی شد مطالب مرتبط پخش بخشهای از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب پرواز هلیکوپتر سیاه پوش بر فراز مسجد مقدس جمکران گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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