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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

«تا پای جان پای ایران ایستاده‌ایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع

«تا پای جان پای ایران ایستاده‌ایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع

قم- مردم ایران در مراسم تشییع رهبر انقلاب گفتند: تا پای جان پای ایران ایستاده‌ایم.

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کد مطلب 6881297

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