https://mehrnews.com/x3cw2F ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱ کد مطلب 6881297 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱ «تا پای جان پای ایران ایستادهایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع قم- مردم ایران در مراسم تشییع رهبر انقلاب گفتند: تا پای جان پای ایران ایستادهایم. دریافت 19 MB کد مطلب 6881297 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است مروری بر پروژههای مستندنگاری تشییع رهبری؛ روایت سینما ازیک روز تاریخی میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم حضور پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسیر تشییع قم پوشش زنده رسانههای جهان از سیل جمعیت در تشییع رهبر شهید در قم قرار گرفتن پیکر مطهر رهبر شهید در جایگاه وداع با مردم در مسجد جمکران خانواده شهدای میناب در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران گزارش مهر از لحظات اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مسجد جمکران - ۱ گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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