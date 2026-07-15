به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم سجاد محمدیان و معارفه فرزانه پارسا به‌عنوان سرپرست دفتر پژوهش و آموزش و همچنین تکریم محمدکریم بیات و معارفه الهام چیذری‌فرد به‌عنوان سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، سه‌شنبه ۲۳ تیرماه با حضور آزاده نظربلند؛ دبیرکل، محمد خلج؛ دستیار دبیرکل و جمعی از مدیران ارشد نهاد، در سالن جلسات ستاد مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برگزار شد.

در پایان این آیین، از خدمات و تلاش‌های سجاد محمدیان و محمدکریم بیات در دوران مسئولیت، با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.

متن حکم دبیرکل نهاد به فرزانه پارسا به شرح زیر است:

«سرکارخانم فرزانه پارسا

باسلام و احترام؛

نظر به سوابق، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت، به‌عنوان «سرپرست دفتر پژوهش و آموزش» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت ازخداوند متعال و در راستای نیل به اهداف نهاد و سیاست‌های دولت چهاردهم با بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه، برنامه‌ریزی مؤثر و تعامل سازنده با بخش‌های مختلف نهاد، در راستای تحقق مأموریت‌های مربوطه، اقدامات مؤثری به‌عمل آورید.»

همچنین در متن حکم دبیرکل نهاد به الهام چیذری‌فرد آمده است:

«سرکار خانم الهام چیذری‌فرد

سلام علیکم؛

با توجه به تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی و به پیشنهاد معاونت محترم برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، به موجب این ابلاغ به‌عنوان «سرپرست دفتر برنامه‌ریزی» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با رویکردی نظام‌مند، آینده‌نگر و مسئله‌محور، به موارد زیر اهتمام ویژه داشته باشید:

- تدوین برنامه‌هایی هدفمند و واقع‌بینانه در راستای تحقق اهداف کاربردی نهاد، منطبق با ابعاد و مولفه‌های چشم‌انداز کلان؛

- تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل داده‌ها، آمارهای معتبر و اطلاعات روزآمد، به‌منظور افزایش دقت، کارآیی و اثربخشی اقدامات؛

- رصد تحولات و روندهای پیش‌ رو، شناسایی چالش‌ها و برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه برای مواجهه هوشمندانه با آن‌ها؛

- ترسیم افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش فاصله میان وضع موجود و وضعیت مطلوب نهاد؛

- برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی نهاد و نیز فرصت‌های بیرونی در سطح ملی و منطقه‌ای برای تحقق برنامه‌ها؛

- تأکید بر گردآوری و بهره‌برداری مؤثر از داده‌ها و اطلاعات قابل اتکا از کتابخانه‌ها و نهادهای ذیربط؛

- نیازسنجی مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با توجه به اصول آمایش سرزمینی؛

- بازنگری و ارتقای مستمر فرایندها به‌منظور تسهیل و تسریع ارائه خدمات کتابخانه‌ای؛

- ارائه راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی برای بهبود و بهینه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان نهاد؛

امیدوارم با استعانت از خداوند متعال، در راستای نیل به اهداف نهاد و سیاست‌های دولت چهاردهم در انجام امور محوله، موفق و سربلند باشید.»