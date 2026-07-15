به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم سجاد محمدیان و معارفه فرزانه پارسا بهعنوان سرپرست دفتر پژوهش و آموزش و همچنین تکریم محمدکریم بیات و معارفه الهام چیذریفرد بهعنوان سرپرست دفتر برنامهریزی، سهشنبه ۲۳ تیرماه با حضور آزاده نظربلند؛ دبیرکل، محمد خلج؛ دستیار دبیرکل و جمعی از مدیران ارشد نهاد، در سالن جلسات ستاد مرکزی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، برگزار شد.
در پایان این آیین، از خدمات و تلاشهای سجاد محمدیان و محمدکریم بیات در دوران مسئولیت، با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.
متن حکم دبیرکل نهاد به فرزانه پارسا به شرح زیر است:
«سرکارخانم فرزانه پارسا
باسلام و احترام؛
نظر به سوابق، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت، بهعنوان «سرپرست دفتر پژوهش و آموزش» منصوب میشوید.
امید است با استعانت ازخداوند متعال و در راستای نیل به اهداف نهاد و سیاستهای دولت چهاردهم با بهرهگیری از روشهای نوآورانه، برنامهریزی مؤثر و تعامل سازنده با بخشهای مختلف نهاد، در راستای تحقق مأموریتهای مربوطه، اقدامات مؤثری بهعمل آورید.»
همچنین در متن حکم دبیرکل نهاد به الهام چیذریفرد آمده است:
«سرکار خانم الهام چیذریفرد
سلام علیکم؛
با توجه به تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی و به پیشنهاد معاونت محترم برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، به موجب این ابلاغ بهعنوان «سرپرست دفتر برنامهریزی» منصوب میشوید. انتظار میرود با رویکردی نظاممند، آیندهنگر و مسئلهمحور، به موارد زیر اهتمام ویژه داشته باشید:
- تدوین برنامههایی هدفمند و واقعبینانه در راستای تحقق اهداف کاربردی نهاد، منطبق با ابعاد و مولفههای چشمانداز کلان؛
- تصمیمسازی و تصمیمگیری مبتنی بر تحلیل دادهها، آمارهای معتبر و اطلاعات روزآمد، بهمنظور افزایش دقت، کارآیی و اثربخشی اقدامات؛
- رصد تحولات و روندهای پیش رو، شناسایی چالشها و برنامهریزی واقعگرایانه برای مواجهه هوشمندانه با آنها؛
- ترسیم افقهای کوتاهمدت و بلندمدت برای کاهش فاصله میان وضع موجود و وضعیت مطلوب نهاد؛
- برنامهریزی برای بهکارگیری ظرفیتهای داخلی نهاد و نیز فرصتهای بیرونی در سطح ملی و منطقهای برای تحقق برنامهها؛
- تأکید بر گردآوری و بهرهبرداری مؤثر از دادهها و اطلاعات قابل اتکا از کتابخانهها و نهادهای ذیربط؛
- نیازسنجی مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با توجه به اصول آمایش سرزمینی؛
- بازنگری و ارتقای مستمر فرایندها بهمنظور تسهیل و تسریع ارائه خدمات کتابخانهای؛
- ارائه راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی برای بهبود و بهینهسازی سیاستها و برنامههای کلان نهاد؛
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال، در راستای نیل به اهداف نهاد و سیاستهای دولت چهاردهم در انجام امور محوله، موفق و سربلند باشید.»
نظر شما