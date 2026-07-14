به گزارش خبرگزاری مهر، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و شرکت دانش‌بنیان آفرینش داد و ستد الکترونیک (بهخوان)، با هدف توسعه فرهنگ مطالعه، گسترش تعاملات کتاب‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، برگزار شد.

آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این آیین با اشاره به رویکرد نهاد در تعامل با فعالان بخش خصوصی حوزه کتاب، گفت: نهاد تلاش کرده تا در سامانه‌ها و طرح‌هایی که تاکنون در حوزه کتاب اجرا شده، به‌جای ورود به رقابت با بخش خصوصی، زمینه فعالیت و رشد آن را فراهم کند و از طریق تعامل با فعالان این حوزه، اهداف فرهنگی کشور محقق شود و مابقی سایت‌هایی هم که در این زمینه فعال بودند، در این زمینه خدمت ارائه کردند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت «بهخوان» اظهار کرد: انتخاب حوزه کتاب برای فعالیت، آن هم در زمینه تولید داده‌ها و محتوای کتاب، اقدامی ارزشمند است. این ظرفیت در کنار شبکه گسترده کتابخانه‌های عمومی و توانمندی کتابداران می‌تواند به غنی‌تر شدن اطلاعات کتاب، معرفی بهتر آثار و ارتقای جریان تولید و گردش محتوای کتاب‌محور در کشور کمک کند.

نظربلند با تأکید بر اینکه کتابداران نهاد از مهمترین تولیدکنندگان و ارزیابان محتوای کتاب هستند، افزود: داده‌ها و محتوایی که در این همکاری تولید می‌شود، می‌تواند میان کتابداران، کاربران و پلتفرم‌های تخصصی کتاب گردش پیدا کند، ارزش افزوده ایجاد کند و زمینه غنی‌تر شدن اطلاعات حوزه کتاب را فراهم آورد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه، به الگویی موفق برای همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بخش خصوصی تبدیل شود و گفت: امیدواریم پس از مدتی، هر دو مجموعه از نتایج این همکاری رضایت داشته باشند و علاوه بر دستاوردهای حرفه‌ای، گامی مؤثر در توسعه فرهنگ مکتوب، معرفی کتاب و ارتقای جریان اطلاعات کتاب در کشور برداشته شود.

ایجاد یک شبکه اجتماعی ایرانی در حوزه کتاب برای توسعه فرهنگ مطالعه

حامد حمایت‌کار؛ مدیرعامل شرکت «بهخوان» نیز در این آیین با اشاره به اینکه این مجموعه از ابتدا با رویکرد کارآفرینی اجتماعی و با هدف رفع یکی از نیازهای حوزه کتاب شکل گرفته است، بیان کرد: در مجموعه «بهخوان» تلاش کرده‌ایم با ایجاد یک شبکه اجتماعی ایرانی در حوزه کتاب، به توسعه فرهنگ مطالعه کمک کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و بخش خصوصی باشد.

براساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه توسعه فرهنگ مطالعه، افزایش تعاملات کتاب‌محور در فضای دیجیتال و فیزیکی، برگزاری رویدادهای ترویجی مشترک، تبادل داده‌ها، محتوا و خدمات دیجیتال در چارچوب توافقات مشترک همکاری خواهند کرد.