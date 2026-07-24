مدیریت تأمین شیرخشک در مازندران موفق بود؛ فعالیت ۸۵۰ داروخانه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شعیبی شامگاه پنجشنبه در نشست پایش عملکرد معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مدیریت زنجیره تأمین فرآوردههای سلامتمحور را یکی از ارکان اساسی پایداری نظام سلامت عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه استان مازندران به دلیل حضور گسترده مسافران، اظهار کرد: عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مدیریت تأمین و توزیع شیرخشک، بهویژه در روزهای بحرانی و افزایش جمعیت شناور، نشاندهنده آمادگی، هماهنگی و توان اجرایی مناسب این مجموعه برای حفظ تداوم خدمات و جلوگیری از بروز کمبود در سطح استان است.
شعیبی همچنین بر ضرورت توسعه تفویض اختیار به دانشگاههای علوم پزشکی، تسریع در فرآیندهای اجرایی، تقویت نظامهای نظارتی و استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها در اجرای سیاستهای سازمان غذا و دارو تأکید کرد.
فعالیت ۸۵۰ داروخانه در مازندران
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این نشست با اشاره به جایگاه این دانشگاه به عنوان قطب کلان منطقه یک کشور، بر اهمیت تأمین پایدار فرآوردههای سلامتمحور، تقویت نظامهای نظارتی و گسترش همکاریهای تخصصی با سازمان غذا و دارو تأکید کرد.
شهرام علا با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، از فعالیت ۸۵۰ داروخانه در ۲۳ شهرستان استان خبر داد و گفت: توزیع شیرخشک مطابق دستورالعملهای سازمان غذا و دارو انجام میشود و نظارت بر داروخانهها، پایش کالاهای سلامتمحور و رسیدگی به شکایات نیز بهصورت مستمر در حال اجرا است.
در ادامه، هیأت تخصصی سازمان غذا و دارو ضمن بررسی مستندات و فرآیندهای اجرایی، نقاط قوت، چالشها و ظرفیتهای توسعه این حوزه را ارزیابی و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه کرد.
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