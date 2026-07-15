رشد ۵۰ درصد ابتلا به تب مالت در سمنان؛ مهدیشهر با رشد ۲۱۰ درصدی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید کساییان شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به آخرین وضعیت بیماری تب مالت اظهار کرد: بررسی آمارها نشان دهنده رشد ۵۰ درصد این بیماری در استان سمنان است.

وی افزود: بیشترین افزایش بروز بیماری مربوط به شهرستان مهدیشهر با رشد ۲۱۰ درصدی است و پس از آن شهرستان‌های گرمسار و آرادان بیشترین میزان افزایش را داشتند.

رئیس مرکز بهداشت استان سمنان با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای کنترل بیماری تاکید کرد: تشدید اجرای برنامه پنج‌ساله واکسیناسیون دام‌ها علیه بروسلوز با اولویت مناطق پرخطر در دست اجرا است.

کساییان ادامه داد: تداوم بیماریابی، مراقبت و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، تقویت رویکرد «سلامت واحد» از طریق توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و ارتقای نظام پایش بیماری‌ها در دستور کار است.

وی تاکید داشت: گسترش برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی از مهم‌ترین برنامه‌های در حال اجرا برای کاهش بروز تب مالت است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه تب مالت یکی از بیماری‌های عفونی باکتریایی شایع در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: مصرف فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه و غیربهداشتی و نیز تماس مستقیم با دام‌های آلوده از مهم‌ترین راه‌های انتقال این بیماری به انسان است.

وی افزود: از شهروندان در خواست داریم با خودداری از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه، رعایت اصول بهداشتی هنگام تماس با دام و فرآورده‌های دامی و توجه به توصیه‌های بهداشتی، در پیشگیری و کنترل تب مالت مشارکت فعال داشته باشند.