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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

پلیس راهور: تردد در محورهای شمالی روان است

پلیس راهور: تردد در محورهای شمالی روان است

جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از تردد روان در تمامی محورهای شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی گفت: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه گره ترافیکی در این محورها گزارش نشده است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، محور فیروزکوه با بارش باران همراه است، اما سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در آنها در شرایط عادی جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از تداوم انسداد دو محور شریانی خبر داد و گفت: محورهای بندرعباس ـ بندرخمیر و کهورستان ـ لار در هر دو مسیر رفت و برگشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به شرایط جوی، به‌ویژه در محور فیروزکوه، با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه به هشدارهای پلیس، سفری ایمن را تجربه کنند.

کد مطلب 6890267
محدثه رمضانعلی

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