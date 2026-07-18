صالحی امیری: گیلان قطب بزرگ ملی گردشگری و میراث فرهنگی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری عصر شنبه در ارتباط وبیناری با جلسهای که با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: گیلان به دلیل تنوع بالای ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، آیندهای درخشان برای توسعه گردشگری در یک دهه پیشرو خواهد داشت.
وی با اشاره به جاذبههای تاریخی بیبدیل استان افزود: در جلسهای با سازمان برنامه و بودجه، رایزنیهای خوبی در خصوص میراث گیلان صورت گرفته است. این استان دارای ارزشهای فراوانی است که تاکنون ناشناخته و مغفول مانده و میتواند در آینده نزدیک اتفاقات مثبت زیادی رقم بزند.
صالحی امیری تصریح کرد: گیلان با برخورداری از فرهنگ غنی مهماننوازی، ظرفیتهای طبیعی شاخص از دریا تا جنگل، کوه و دشت، همچنین صنایع دستی متنوع و وجود دهکدههای گردشگری و اقامتگاهها، میتواند مقصدی مطمئن برای سرمایهگذاران باشد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر لزوم تلاش مضاعف در راستای معرفی جاذبههای متنوع استان تأکید کرد و گفت: اگر این ظرفیتها به درستی معرفی شوند، بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی، گیلان را برای سفر خود انتخاب خواهند کرد.
وی با بیان اینکه گیلان در حوزه زیرساختهای گردشگری باید در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این استان با طبیعت منحصربهفرد، نیازمند توجه و حمایت ویژه است و آمادگی کامل برای ارائه مشوقها و حمایت از طرحهای توسعهای در این منطقه وجود دارد.
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