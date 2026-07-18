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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

صالحی امیری: گیلان قطب بزرگ ملی گردشگری و میراث فرهنگی معرفی شود

صالحی امیری: گیلان قطب بزرگ ملی گردشگری و میراث فرهنگی معرفی شود

رشت- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر لزوم معرفی گیلان به عنوان قطب بزرگ ملی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی گفت: ارزش های فراوان این استان ناشناخته مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری عصر شنبه در ارتباط وبیناری با جلسه‌ای که با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: گیلان به دلیل تنوع بالای ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، آینده‌ای درخشان برای توسعه گردشگری در یک دهه پیش‌رو خواهد داشت.

وی با اشاره به جاذبه‌های تاریخی بی‌بدیل استان افزود: در جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، رایزنی‌های خوبی در خصوص میراث گیلان صورت گرفته است. این استان دارای ارزش‌های فراوانی است که تاکنون ناشناخته و مغفول مانده و می‌تواند در آینده نزدیک اتفاقات مثبت زیادی رقم بزند.

صالحی امیری تصریح کرد: گیلان با برخورداری از فرهنگ غنی مهمان‌نوازی، ظرفیت‌های طبیعی شاخص از دریا تا جنگل، کوه و دشت، همچنین صنایع دستی متنوع و وجود دهکده‌های گردشگری و اقامتگاه‌ها، می‌تواند مقصدی مطمئن برای سرمایه‌گذاران باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر لزوم تلاش مضاعف در راستای معرفی جاذبه‌های متنوع استان تأکید کرد و گفت: اگر این ظرفیت‌ها به درستی معرفی شوند، بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی، گیلان را برای سفر خود انتخاب خواهند کرد.

وی با بیان اینکه گیلان در حوزه زیرساخت‌های گردشگری باید در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این استان با طبیعت منحصربه‌فرد، نیازمند توجه و حمایت ویژه است و آمادگی کامل برای ارائه مشوق‌ها و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه وجود دارد.

کد مطلب 6891765

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