به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و نزاع دسته‌جمعی با استفاده از سلاح سردوگرم در یکی از مناطق شهرستان ازنا، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

عاملان درگیری پیش از حضور مأموران از محل متواری شده که با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و شناسایی متهمان، عملیات دستگیری آنها را در دستور کار قرار دادند.

در نتیجه این عملیات، ۱۱ نفر از عاملان اصلی این نزاع دسته‌جمعی دستگیر و دوقبضه سلاح شکاری نیز از آنها کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.