دریافت 67 MB کد مطلب 6892841 https://mehrnews.com/x3cBQf ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰ کد مطلب 6892841 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰ عراقچی: به ویتکاف گفتم ایرانیها نه تهدیدپذیرند، نه تطمیعپذیر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: به ویتکاف گفتم ایرانیها را نه میتوانی تهدید کنی، نه میتوانی تطمیع کنی! کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: دشمن اشتباه محاسباتی داشت و تصور مقاومت ایران را نمیکرد پیام تسلیت عراقچی به قشقاوی واکنش عراقچی به شهادت هموطنان مان در بندر خمیر سفیر جدید پاکستان در ایران با عراقچی دیدار کرد تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سریلانکا به عراقچی برچسبها سید عباس عراقچی وزارت امور خارجه ایران استیو ویتکاف
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