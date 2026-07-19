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کد مطلب 6892841
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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

عراقچی: به ویتکاف گفتم ایرانی‌ها نه تهدیدپذیرند، نه تطمیع‌پذیر

عراقچی: به ویتکاف گفتم ایرانی‌ها نه تهدیدپذیرند، نه تطمیع‌پذیر

عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: به ویتکاف گفتم ایرانی‌ها را نه می‌توانی تهدید کنی، نه می‌توانی تطمیع کنی!

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