به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با برنامه «ماجرای جنگ» در پاسخ به اینکه چند مرتبه حمله در حین مذاکرات باعث کاهش اعتبار مذاکره‌کنندگان می‌شود، گفت: ما برای حفظ اعتبار و آینده سیاسی خودمان کار نمی‌کنیم. اگرچه برخی هستند که یک سری تصمیمات را صرفا برای اعتبار خود می‌گیرند، اما من چنین رویکردی را خیانت می‌دانم.

عراقچی در ادامه افزود: ما آن زمان (بین دو جنگ) کمیته هسته‌ای را در داخل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل دادیم که اکنون به کمیته مذاکرات تبدیل شده و به کمیته ۶ نفره معروف است. ابتدا، شهید شمخانی مسئولیت این کمیته را بر عهده داشت و سپس که شهید لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی رسید، ریاست این کمیته را بر عهده گرفت. تمام بحث‌های مربوط به مذاکرات، در این کمیته صورت می‌گرفت و مصوبات آن، عینا همان روال مصوبات شورای عالی امنیت ملی را طی می‌کرد. در آنجا، تعابیر جالبی در مورد مذاکره‌کنندگان به کار گرفته می‌شد.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار داشت: اگرچه تاسیسات هسته‌ای ما در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده بود و ما عملا در یک تعلیق اجباری بودیم، اما مأموریت داشتیم که خواست دشمن برای پذیرش تعلیق غنی‌سازی را رد کنیم. نمی‌توان گفت اگر آن را قبول می‌کردیم، جنگ نمی‌شد، اما قطعا اگر می‌پذیرفتیم، خسارت بدتر از جنگ می‌دیدیم، زیرا عزت کشور را فروخته بودیم.

عراقچی در پاسخ به اینکه بهتر بود تعلیق را می‌پذیرفتیم تا دوره ترامپ و نتانیاهو تمام شود، گفت: تصمیم‌گیری با من و شما نیست. اگر این را می‌پذیرفتیم، عملا به دشمن اجازه داده بودیم که با جنگ به خواسته‌های خود برسد و این به یک الگو برای دشمن تبدیل می‌شد. شکست اینجاست؛ نه نابودی تاسیسات کشور.

عراقچی در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه مذاکرات ۷ اسفند به نتیجه نرسیده بود، اما ملاقات تیم‌های فنی در وین را پذیرفتیم. جمعه شب، من فضا را کاملا جنگی دیدم.

وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: نتانیاهو گفته بود یک کار تمام‌نشده وجود دارد و آن، نابودی جمهوری اسلامی است و با یک تحلیل غلط، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند. دشمن از تسلیم بی‌قیدوشرط شروع کرد و نهایتا به امضای یادداشت تفاهم با ایران رسید؛ یعنی ایران به عنوان یک ابرقدرت در برابر آمریکا نشست و این کشور را وادار کرد به حاکمیت جمهوری اسلامی احترام بگذارد.

عراقچی در ادامه افزود: ما در مقابل خواسته غیرقانونی آنها مبنی بر غنی سازی صفر مقاومت کردیم وقتی دیدند در مذاکره به خواسته شان نمی رسند به سمت جنگ رفتند. بعد از جنگ ۱۲روزه دچار اشتباه محاسباتی شدند که تصور مقاومت ایران را نمی‌کردند و باید بیشتر آماده می بودند و لذا تجهیزات خودشان را بیشتر کردند.

وزیر خارجه ایران در ادامه افزود: جنگ دست فرمان من نبود و یک تصمیم طرف مقابل بود که به اهدافی در ایران برسید و ما تلاش داشتیم دست فرمان طرف مقابل را به کاری غیر از جنگ ببریم.

عراقچی ادامه داد: همه چیز از تصور یک ایران ضعیف شروع شد؛ این تصور پیش آمد که بازدارندگی منطقه خودش را از دست داد و برای جبرانش به بازدارندگی هسته ای خواهد رفت.