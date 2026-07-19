شنیده شدن صدای انفجار در کویت و بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری اعلام کردند که انفجارهایی در پایگاههای تروریستهای آمریکایی در کویت به وقوع پیوسته است.
همزمان منابع بحرینی از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر دادند.
برخی منابع خبری نیز از حملات موشکی ایران به مواضع تروریستها در شمال عراق خبر دادند.
گفته میشود حملات موشکی ایران به عراق و بحرین و کویت به صورت همزمان انجام شده است.
شنیده شدن صدای انفجار در آسمان منطقه سوران اقلیم کردستان عراق
خبرنگار شبکه المیادین از شنیده شدن صدای یک انفجار در آسمان منطقه سوران در اقلیم کردستان عراق خبر داد.
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