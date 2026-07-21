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کد مطلب 6894291
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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۳

توضیحات قلعه نویی درباره ماجرای پاداش جام جهانی ۲۰۲۶

توضیحات قلعه نویی درباره ماجرای پاداش جام جهانی ۲۰۲۶

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد مساله پاداش جام جهانی، توضیحاتی را ارائه کرد.

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