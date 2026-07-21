دریافت 31 MB کد مطلب 6894291 https://mehrnews.com/x3cCrQ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۳ کد مطلب 6894291 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۳ توضیحات قلعه نویی درباره ماجرای پاداش جام جهانی ۲۰۲۶ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد مساله پاداش جام جهانی، توضیحاتی را ارائه کرد. کپی شد مطالب مرتبط فینال ۲۰۲۶ یا رفراندومِ نه به صهیونیسم؟ / یامال، محبوبِ دل توییتریها قلعه نویی پاسخ انتقادات خداداد عزیزی و حمید استیلی را داد سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک از سمت خود کنار رفت تنها دستاورد تیم ملی از جامجهانی/ استقلال دست آدمهای کوچک افتاده است برچسبها امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی فوتبال جام جهانی 2026
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