به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که تیم ملی فوتبال ایران با کسب سه تساوی در سه دیدار خود در جام جهانی نتوانست به مرحله بعدی صعود کند و از دور مسابقات کنار رفت، حالا انتظار می رود این تیم بتواند در رقابت های جام ملت های آسیا که دی و بهمن سال جاری به میزبانی عربستان برگزار می شود، این ناکامی را جبران کند.

با این حال نتایجی که تیم ملی در جام جهانی گرفت و انتقاداتی که به عملکرد فنی این تیم وارد بود، نگرانی ها برای موفقیت در جام ملت های آسیا را افزایش داده است. در این میان کارشناسان و صاحب نظران نقطه نظراتشان را برای بهبود شرایط این تیم عنوان می کنند.

تغییر نسل در تیم ملی الزامی است



صمد مرفاوی سرمربی سابق استقلال و کارشناس فوتبال در مورد شرایط تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا و سپس جام جهانی بعدی گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم باید در تیم ملی تغییر نسل بوجود بیاید آنهم با برنامه ریزی دقیق و منظم که شاهد یک تیم جوان و با انگیزه و با تجربه باشیم. باید نسلی جدید وارد تیم ملی شوند و پا به سن گذاشته ها را کنار بگذاریم.

جام ملت ها بهترین فرصت است

مهاجم سابق فوتبال ایران ادامه داد: ما جوانان با انگیزه ای داریم که نیاز به پختگی دارند و جام ملت‌های آسیا بهترین فرصت برای جوانان با انگیزه خواهد بود. در جام جهانی بازیکنان جوان زیادی را تماشا کردیم که فوق العاده بودند. کوبارسی مدافع آخر و جوان اسپانیا بهترین بازیکن شد. اگرچه سطح فوتبال ما با اروپا تفاوت های بسیاری دارد اما هدف میدان دادن به جوانان است که بتوانند آبدیده شوند. فوتبال ما باید تغییر نسل بدهد و امیدواریم کادر فنی تیم ملی جوانگرایی دقیق و درستی را انجام دهد تا شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در تیم ملی باشیم.

پیش بینی قهرمان جام جهانی سخت بود



سرمربی سابق استقلال در خصوص قهرمانی اسپانیا گفت: فکر می کردم فرانسه به قهرمانی برسد اما اسپانیا واقعا یک تیم کامل بود و به یک نفر متکی نبود. در مجموع جام جهانی خوبی را شاهد بودیم و اسپانیا درس بزرگی به فوتبال دنیا داد تا همه بدانند فوتبال یک بازی گروهی است و همه باید کنار هم تلاش کنند تا به موفقیت برسند.



استقلال راه سختی در پیش دارد



مرفاوی در خصوص وضعیت استقلال و بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی این تیم گفت: استقلال با توجه بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی اش کار سختی در پیش دارد و باید مسئولان این تیم هر چه زودتر پنجره را باز کنند تا استقلال بتواند با نظر سرمربی بازیکنان مورد نظر را جذب کند. بختیاری زاده باید تیم سازی کند و یک استقلال منسجم را راهی مسابقات پیش رو کند. آبی پوشان لیگ برتر و لیگ قهرمانان و جام حذفی را در پیش دارند و باید با برنامه ریزی دقیق و تمرینات منظم خود را آماده شروع لیگ کنند.

بختیاری زاده نباید تنها بماند



کارشناس فوتبال در خصوص سرمربی آبی پوشان گفت: یک سرمربی باید برای موفقیت امنیت شغلی داشته باشد. سهراب به حمایت نیاز دارد و مسئولان باید از او تمام قد حمایت کنند. سهراب بختیاری زاده در سخت ترین شرایط کنار استقلال بود و با توجه به شناختی که از استقلال دارد و اگر بازیکنان مورد نظر او جذب شوند استقلال با سهراب بختیاری زاده موفق خواهد شد.

مگر کمیته فنی هم وجود دارد؟

مرفاوی در خصوص نقش کمیته فنی در موفقیت استقلال گفت: کمیته فنی یکی از موثرترین نقش را در موفقیت یک تیم خواهد داشت ولی آیا مگر در استقلال کمیته فنی وجود دارد که بخواهند به سرمربی کمک کنند؟ من از شما شنیدم که کمیته فنی وجود خارجی دارد. کمیته فنی باید معرفی شوند تا همه شفاف بدانند که اعضا کمیته فنی چه کسانی هستند و اگر واقعا این کمیته در استقلال هست بتواند به کادر فنی کمک شایانی داشته باشد.