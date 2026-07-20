به گزارش خبرنگار مهر، هر چند رقابت‌های فوتبال جام جهانی به پایان رسیده است اما همچنان نقد و بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در این دوره یکی از سوژه های اصلی فوتبال است. در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند تیم ملی برای موفقیت در جام ملت های آسیا باید از حضورش در جام جهانی درس های مهمی بگیرد.



دستاورد تیم ملی سه تساوی بود



پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد تیم ملی و دستاوردی که از جام جهانی بدست آمده گفت: به گفته سرمربی تیم ملی در جام جهانی دستاورد خوبی داشتیم و از نظر ایشان صعود نکردن و نباختن مهمترین دستاورد تیم ملی بوده است. زمانی صعود نکردیم که نتوانستیم تیم نه چندان با کیفیت نیوزیلند را شکست دهیم و اگرچه مقابل مصر و بلژیک خوب بودیم ولی صعود نکردیم البته بد شانس هم بودیم که تمام شرایط برای صعود ما مهیا نشد و همه چیز بر علیه فوتبال ما رقم خورد. ما باید سبک بازی خودمان را عوض می کردیم که چنین کاری اتفاق نیفتاد و کاش بازی با نیوزیلند آخرین بازی ما می شد که می‌توانستیم به مرحله بعد صعود کنیم.



برنامه ریزی نداشتیم



وی در خصوص عدم صعود تیم ملی به مرحله بعد جام جهانی گفت: در اولین بازی با احتیاط بازی کردیم و به پیروزی نرسیدیم. ما در جام ۴۸ تیمی باید صعود می کردیم ولی متاسفانه برنامه ریزی نداشتیم و چند سانتیمتر آفساید هم مانع از صعود ما شد. اردوهای ما خوب بود ولی نتوانستیم با تیم های بزرگ بازی کنیم و این اتفاق به ما ضربه زد. البته‌ از بازی تیم ملی با تیم امید تیخوانا انتقاد شد که در آستانه بازی های بزرگ باید بازی سبک انجام می‌دادیم. متاسفانه ما در نتیجه گیری ضعیف بودیم و صعود نکردیم در میان ۴۸ تیم تا بهترین فرصت را از دست بدهیم. البته‌ من با ۴۸ تیم مخالفم و دیدیم این جام زمانی جذاب شد که ۸ تبم باقی ماندند و در مجموع از فرصت بدست آماده استفاده نکردیم.



اطراف قلعه نویی شلوغ است



سرمربی سابق استقلال با انتقاد از شلوغی اطراف سرمربی تیم ملی گفت: تیم ملی باید خود را آماده جام ملت‌های آسیا کند و در آنجا به قهرمانی برسد. بیش از ۵۰ سال است در جام ملت‌ها با مربی خارجی و داخلی موفق نبودیم. کادر فنی تیم ملی به تقویت نیاز دارد ضمن اینکه اطراف قلعه نویی خیلی شلوغ است و باید خلوت شود. وقتی خیلی شلوغ می‌شود و هر کسی یک حرفی می‌زند سرمربی دچار سردرگمی خواهد شد. باید پیرامون سرمربی خلوت باشد تا هم آرامش داشته باشد تا بتواند تصمیمات درست را اتخاذ کند.



باید در جوانگرایی ریسک کنیم



وی در خصوص جوانگرایی در تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا گفت: جوانگرایی باید بعد جام جهانی قطر انجام می‌شد. در حال حاضر جام جهانی تمام شده و باید به فکر آینده باشیم. تغییرات اساسی در تیم ملی لازم است. باید ریسک پذیر باشیم و به بازیکنان جوان اعتماد کنیم. امثال طارمی و جهانبخش و حتی کادر فنی هم روزی جوان بودند و حالا با تجربه شده اند. باید به جوانان اهمیت دهیم و اعتماد کنیم. تیم ملی به بازیکنان جوان پرانرژی و با انگیزه نیاز دارد. کادر فنی می‌توانست چند بازیکن جوان را با خود ببرد تا آنها تجربه کسب کنند. ضمن اینکه یک خارجی به تیم ملی آمد نه تنها بازی نکرد بلکه فقط جای یک بازیکن جوان را پر کرد. اگر ما انتقاد می کنیم از سر دلسوزی است نه کینه و نفرت. ما همه دلسوز و عاشق تیم ملی فوتبال ایران هستیم پس نباید علیه منتقد جبهه گیری صورت بگیرد.



استقلال بزرگ دست آدم های کوچک افتاد

سرمربی سابق استقلال در خصوص شرایط استقلال برای شروع فصل جدید گفت: اگر استقلال موفق نشود اول هواداران ضربه خواهند خورد که همیشه با تیم هستند . مسولان همکی رفتنی هستند و این هواداران هستند که همیشه باقی خواهند ماند. شرایط استقلال خوب نیست و مدیران باید تلاش کنند استقلال دوباره به روزهای خوب باز گردد.



بختیاری زاده نیاز به حمایت دارد



وی با حمایت از سرمربی تیم استقلال گفت: اگر تیم بدلیل مشکلات نتیجه نگیرد هدف انتقادات قرار خواهد گرفت .باید از او حمایت شود. او در سخت ترین شرایط به استقلال آمده بود و من همیشه از او حمایت کرده و مخالف برکناری او بودم . بختیاری زاده با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات استقلال باید از داشته هایش استفاده کند تا بتواند موفق شود . استقلال مشکلات زیادی دارد اما مدیران استقلال و کادر فنی و بازیکنان و هواداران بای فقط از تیم حمایت کنند تا حاشیه ها به بدنه استقلال ضربه نزد.



همیشه به استقلال امید داریم



وی آینده استقلال را نگران کننده دانست و گفت: به عنوان یک استقلالی دوست دارم همیشه این تیم موفق باشد ولی اگر مشکلات برطرف نشود وضعیت این تیم نگران کننده تر خواهد شد و هواداران روزهای خوبی نخواهند داشت. حالا که هلدینگ حمایت می‌کند و شرایط مالی خوب است باید تلاش کنیم تا زودتر پنجره نقل و انتقالات باز شود تا بتوانیم نفرات مورد نظر کادر فنی جذب شده تا حضوری پر قدرت در لیگ های مختلف داشته باشیم .



سرمربی حرف اول و آخر را می‌زند



مظلومی در خصوص عملکرد کمیته فنی و نقش آن در موفقیت تیم گفت: کمیته فنی باید در همه زمینه ها خصوصا نقل و انتقالات کنار سرمربی باشد نظرات خود را بدهد و با کادر فنی بحث و تبادل نظر کند اما حرف اول و آخر را باید سرمربی بزند. ما باید در لیگ قهرمانان آسیا سطح یک حضور داشته باشیم و اگر تیم خوب بسته نشود زنگ تفریح خواهیم شد. کمیته فنی نقش حساسی در نقل و انتقالات و مسائل فنی دارد و اگر تعامل خوبی با سرمربی داشته باشد بطور حتم تیم در تمامی تورنمنت ها عملکردی موفق خواهد داشت.