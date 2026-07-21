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کد مطلب 6894296
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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

قلعه نویی پاسخ انتقادات خداداد عزیزی و حمید استیلی را داد

قلعه نویی پاسخ انتقادات خداداد عزیزی و حمید استیلی را داد

قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به انتقادات خداداد عزیزی و حمید استیلی پاسخ داد.

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