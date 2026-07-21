دریافت 48 MB کد مطلب 6894296 https://mehrnews.com/x3cCrW ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸ کد مطلب 6894296 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸ قلعه نویی پاسخ انتقادات خداداد عزیزی و حمید استیلی را داد قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به انتقادات خداداد عزیزی و حمید استیلی پاسخ داد. کپی شد مطالب مرتبط توضیحات قلعه نویی درباره ماجرای پاداش جام جهانی ۲۰۲۶ تنها دستاورد تیم ملی از جامجهانی/ استقلال دست آدمهای کوچک افتاده است تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه آمار قلعهنویی با تیم ملی قرارداد ندارد/ تعیین تکلیف سرمربی برای ۶ ماه! برچسبها امیر قلعه نویی حمید استیلی خداداد عزیزی
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