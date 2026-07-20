سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک از سمت خود کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال بلژیک (RBFA) و رودی گارسیا تصمیم گرفتند قرارداد همکاری خود را که تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ اعتبار داشت، تمدید نکنند.

رودی گارسیا از اول فوریه ۲۰۲۵ هدایت تیم ملی بلژیک را برعهده گرفت و جانشین دومنیکو تدسکو شد. در دوران حضور او، شیاطین سرخ بلژیک توانستند جایگاه خود را در سطح A لیگ ملت‌های اروپا حفظ کنند و همچنین جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورند.

تیم ملی بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت، اما در این مرحله مقابل اسپانیا شکست خورد؛ تیمی که در نهایت عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.

وینسنت مانارت، مدیر ورزشی فدراسیون فوتبال بلژیک، درباره پایان همکاری با گارسیا گفت: رودی گارسیا بدون شک نقش مهمی در بازسازی تیم ملی بلژیک داشت. او در شرایطی دشوار از نظر ورزشی و مالی به عنوان سرمربی انتخاب شد. به لطف تعهد و تجربه او، انسجام تیمی دوباره ایجاد شد و در آخرین جام جهانی نیز نتیجه‌ای قابل توجه به دست آمد.

او ادامه داد: از طرف فدراسیون، می‌خواهم از رودی و دستیارانش بابت ۱۸ ماه گذشته صمیمانه تشکر کنم. من و تیمم در حال حاضر برنامه‌ریزی برای آغاز یک دوره جدید، از جمله انتخاب سرمربی جدید تیم ملی، را آغاز کرده‌ایم.

رودی گارسیا نیز در واکنش به پایان همکاری با بلژیک اظهار داشت: پس از گفتگو با رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک، تصمیم گرفتیم مسیر موفقی را که در ۱۸ ماه گذشته با هم طی کردیم، ادامه ندهیم. من بلژیک را در سطح A لیگ ملت‌های اروپا و در جمع هشت تیم برتر جهان ترک می‌کنم.

سرمربی فرانسوی افزود: می‌خواهم از بازیکنان فوق‌العاده‌ام، وینسنت مانارت، مدیر ورزشی فدراسیون و هوادارانی که در طول این جام جهانی از ما حمایت کردند، تشکر کنم. برای بلژیک در ادامه مسیر و روند تغییر نسل که افتخار داشتم در آغاز آن نقش داشته باشم، آرزوی موفقیت دارم.

لازم به ذکر است که بلژیک یکی از حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بود که مصاف دو تیم در روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.