آزادی ۶۵ زندانی جرائم غیرعمد در یزد با همت خیران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با مشارکت خیران و نیکوکاران استان و حمایت‌های ستاد مردمی دیه، زمینه آزادی ۶۵ مددجوی محکوم مالی جرائم غیرعمد فراهم شده و این افراد پس از آزادی به کانون خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: مجموع بدهی ۶۵ مددجوی محکوم مالی جرائم غیرعمد که از ابتدای سال جاری آزاد شده‌اند، ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان، ۴۳۰ میلیارد تومان از طریق اخذ گذشت رضایت‌مندانه شکات، پذیرش دادخواست اعسار و آورده مددجویان تأمین شد.

شاه حسینی گفت: همچنین ۲۰ میلیارد تومان نیز از محل کمک‌های خیران و نیکوکاران از طریق ستاد مردمی دیه استان یزد و تسهیلات بانک‌های عامل پرداخت شد و بدین ترتیب زمینه آزادی این مددجویان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده‌هایشان فراهم شد.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، با اشاره به اجرای پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت، آزادی یک زندانی» در ایام ماه محرم، اظهار کرد: این پویش امسال نیز با استقبال گسترده هیئت‌های مذهبی، خیران و مردم نیک‌اندیش استان همراه بود و مشارکت‌های ارزشمند مردمی، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کرد.

وی در ادامه با قدردانی از همکاری مؤثر صداوسیمای مرکز یزد در اطلاع‌رسانی این پویش، افزود: پخش تیزرهای تلویزیونی، زیرنویس‌های اطلاع‌رسان و همراهی رسانه ملی در طول ایام ماه محرم، نقش بسزایی در معرفی این حرکت خداپسندانه و جلب مشارکت خیران و مردم برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد داشت و این همراهی شایسته تقدیر است.

گفتنی است در ادامه این نشست در خصوص اجرای گلریزان حسینی به مناسبت اربعین حسینی گفتگو شده و ۱۹ پرونده از مددجویان مشمول کمک از ستاد دیه توسط مدیر و کارشناسان نمایندگی ستاد دیه استان قرائت و مصوبات این پرونده ها به امضا اعضاء این جلسه رسید.