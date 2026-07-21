به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، شمس‌الدین سلامی رییس هیئت عامل این صندوق از اعزام ارزیابان خسارت به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه خبر داد و تاکید کرد: صندوق بیمه حوادث طبیعی به منظور خدمت رسانی به هموطنان آسیب دیده ناشی از زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری شهرستان کوزران در آماده باش کامل به سر می برد.

سلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به وقوع زمین‌لرزه روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در شهرستان کوزران و دستور ویژه سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش سرعت پرداخت خسارت، اعلام می‌کنم این صندوق، سازوکارهای تخصصی و عملیاتی خود را برای تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارات آماده کرده است.

وی با اشاره به اینکه شدت این حادثه در مقیاس زمین شناسی نسبتاً بالا بوده است، افزود: امیدواریم هموطنان عزیزمان کمترین میزان آسیب و خسارت را تجربه کرده باشند و در همین راستا، این صندوق با اعزام تیم کارشناسی و ارزیابی در نخستین ساعات پس از اعلام حادثه، فرآیندهای بازدید میدانی، رسیدگی و پرداخت خسارت واحدهای مسکونی برخوردار از انشعاب قانونی برق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام می رساند.

سلامی همچنین با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های اجرایی همکار صورت گرفته است، تصریح کرد:به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت، ثبت خسارت در سامانه صندوق باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از وقوع حادثه انجام شود؛ بدیهی است پس از پایان این مهلت، امکان ثبت و اعلام خسارت فراهم نخواهد بود.