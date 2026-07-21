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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

رهایی محکوم به قصاص در قم با گذشت اولیای دم

رهایی محکوم به قصاص در قم با گذشت اولیای دم

قم - محکوم به قصاص در قم همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) با گذشت اولیای دم و بدون دریافت دیه از مجازات قصاص رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی روز سه‌شنبه اظهار کرد: اعضای کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان قم طی ماه‌های گذشته با برگزاری جلسات متعدد، دیدارهای حضوری و رایزنی‌های مستمر، برای جلب رضایت اولیای دم در این پرونده تلاش کردند، اما آنان تا آخرین لحظات بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند.

وی افزود: صبح روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، در حالی که مقدمات اجرای حکم قصاص فراهم شده بود، اتفاقی کم‌نظیر و سرشار از معنویت رقم خورد و اولیای دم به نیت حضرت رقیه (س)، دردانه سه‌ساله حضرت سیدالشهدا (ع)، بدون دریافت حتی یک ریال، از حق قصاص گذشتند و زندگی دوباره‌ای به محکوم‌علیه بخشیدند.

کد مطلب 6895169

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