موتورسیکلت قاچاق در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان‌به صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با پدیده شوم قاچاق، مأموران کلانتری ۱۵ فرهنگیان حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سی‌سی را که به صورت رها شده در یکی از پارک‌های شهرستان دشتستان قرار داشت، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک گمرکی و مجوز قانونی است و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

وی گفت: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت قاچاق را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.